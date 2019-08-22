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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 00:33 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da, genelev çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kadın ve erkek yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan genelevde çalıştığı öğrenilen G.G'ye (46), eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ile akrabası A.Ç. iş çıkışı silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda G.G. ve yanında bulunan N.A. yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliler R.Ç. ve A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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