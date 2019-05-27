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Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Gökçeli Mahallesi Karataş Caddesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsa Boğa, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Boğa, çevredekiler tarafından kanalda bulunarak kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Boğa'nın tarım işçiliği yapan ailesine yardım ettiği, öğle arasında kanala girdiği öğrenildi.

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