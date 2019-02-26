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Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 800 polis, örgüt kurarak tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilerin bulunduğu 33 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 89 bin TL, 11 bin TL değerinde altın, F serisi 1 dolar, borç bilgileri ve iddia kuponları ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki 26 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 tablet ve 7 hard diske de el koyuldu. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 23 kişinin sorgulandığı öğrenildi.

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