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Adana'da "tek şişte et pişirme" rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekoru, 233,6 metreyle Adana'ya kazandırıldı - Rekor denemesinde 250 metrelik mangal, yarım ton et ve yarım ton kömür kullanıldı - Vali Mahmut Demirtaş: "Tebrik ediyorum. Hep birlikte başardık, Allah hayırlı uğurlu eylesin"

Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekoru 233,6 metreyle kırıldı.

Kentte, Adana Valiliği himayesinde düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için rekor denemesi yapıldı.

Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'ın ekibi, festivalin düzenlendiği Merkez Park'taki alana 250 metrelik mangal kurdurdu.

2,5 metrelik 100 parçadan oluşan mangal üzerine yerleştirilen şişe, yaklaşık yarım ton et takıldı.

Daha sonra, yine yarım ton kömür kullanılarak pişirilen et, Guinness yetkililerince ölçüldü.

Deneme öncesinde 222 metre olarak belirlenen rekor, Guinness Rekorlar Kitabı hakeminin ölçümüyle, 233,6 metre olarak kaydedildi.

Mangal başındaki yaklaşık 100 kişilik ekip, rekorun Çin'den alınarak Adana'ya getirildiğinin ilan edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Guinness yetkilisi de rekora ait belgeyi Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'a sundu.

- "Hep birlikte başardık"

Törene katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tebrik ediyorum. Hep birlikte başardık, Allah hayırlı uğurlu eylesin." diye konuştu.

Kebapçı Gül Kıstak da büyük emek verdiklerini, çok çalıştıklarını ve sonunda rekoru Adana'ya getirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kebap, festival alanında bulunan vatandaşlara dağıtıldı.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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