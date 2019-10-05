Guinness yetkilisi de rekora ait belgeyi Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'a sundu.

Deneme öncesinde 222 metre olarak belirlenen rekor, Guinness Rekorlar Kitabı hakeminin ölçümüyle, 233,6 metre olarak kaydedildi.

Daha sonra, yine yarım ton kömür kullanılarak pişirilen et, Guinness yetkililerince ölçüldü.

Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak'ın ekibi, festivalin düzenlendiği Merkez Park'taki alana 250 metrelik mangal kurdurdu.

Kentte, Adana Valiliği himayesinde düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için rekor denemesi yapıldı.

Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekoru 233,6 metreyle kırıldı.

- "Hep birlikte başardık"

Törene katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tebrik ediyorum. Hep birlikte başardık, Allah hayırlı uğurlu eylesin." diye konuştu.

Kebapçı Gül Kıstak da büyük emek verdiklerini, çok çalıştıklarını ve sonunda rekoru Adana'ya getirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kebap, festival alanında bulunan vatandaşlara dağıtıldı.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

