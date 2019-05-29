HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 07:18 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtıKorkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı
Bakan Soylu, Üsküdar'da Trabzonlularla sahur yaptıBakan Soylu, Üsküdar'da Trabzonlularla sahur yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar! '31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar! '31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!

Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

Korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

İzmir'de kepçenin altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Malatya'da otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.