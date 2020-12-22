HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

22.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar ve 6 silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli Mahallesi’nde 3 adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Bu arada, bir adreste polisi gören zanlılar kaçmaya çalıştı ancak polis zanlıları kısa süren kovalama sonrası yakaladı. Polis 3 adreste 12 zanlıyı gözaltına alırken, 3.5 kilo esrar, 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Polis zanlıları Denizli Polis Merkezine götürerek sorguya aldı.
Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında uyuşturucu satmadıklarını ileri süren zanlılardan biri, “Ben çay içmeye geldim, işte arkadaşlara sorun” diye yanıt verdi.
Basın mensubunun ise “ev sahibi sizi tanımıyor, neden polisten kaçtınız” sorusu üzerine zanlı bu kez de “polisler havaya ateş açtı korkup o yüzden kaçtık” dedi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 1 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
İstanbul'da şoke eden görüntü! 30 metrelik tünel bulunduİstanbul'da şoke eden görüntü! 30 metrelik tünel bulundu
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.