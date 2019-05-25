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Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ADANA,(DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Sarıçam ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere baskın yapan polis 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi, 9 uyuşturucu hap ile 10 bin lira ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerde 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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