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  4. Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

Adana'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Pozantı Belediyesi ekipleri, kar yağışının devam ettiği Akçatekir Yaylası mevkisinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, bölgeye hayvanlar için ekmek, yem ve et bıraktı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ekiplerin vatandaşların yanı sıra aç kalan sokak ve yaban hayvanları için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Akçatekir Yaylası mevkisine hayvanlar için yiyecek bırakıldığını bildiren Çay, ekiplerin bölgeye yiyecek bırakmaya bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

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belediye Besleme kar köpek Pozantı zabıta

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