HABER

Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Sümer Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşadığı belirtilen Hülya Hanay'dan (45) haber alamayan yakınları, komşularını telefonla arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Komşularının dairenin zilini çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.

Adrese gelen polis ekipleri, yük taşıma asansörüyle girdikleri dairede, Hanay'ı yatak odasının balkonunda yerde hareketsiz buldu.

Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan ön incelemede kadının vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esnaf Necdet Çikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Hülya Hanay’ın en son annesiyle telefonla görüştüğünü öğrendiklerini belirterek, "Anne, kızıyla olan telefon görüşmesinin bir anda kesilmesi üzerine yeniden aramış ama ulaşamamış. Komşularını arayıp evi kontrol etmelerini istemiş. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi." ifadesini kullandı.

PARTNEREşi için mevlit okuttuEşi için mevlit okuttu
Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdiGençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ölümsüzleştirdi
Çanakkale'de 8 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (3)Çanakkale'de 8 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana anne balkon ev polis şüpheli ölüm TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ne iş yaptığını öğrenen şaşırmadan edemiyor

Ne iş yaptığını öğrenen şaşkına dönüyor

Anzak torunları dedelerini gözyaşları içinde andı

Sabaha kadar gözyaşları içinde beklediler!

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.