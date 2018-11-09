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Adana'da yasa dışı bahis iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:36 | Son Güncelleme

Polis, yasa dışı bahisten kazandıkları iddia edilen paralarla KKTC'ye gitmeye çalışan 2 şüpheliyi havalimanında yakaladı - Zanlıların üst aramasında, kıyafetlerinin farklı yerlerine sakladıkları lira, dolar ve avro banknotlar ele geçirildi

Adana'da oynattıkları yasa dışı bahisten kazandıkları öne sürülen paralarla KKTC'ye gitmeye çalışırken havalimanında yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, H.T. ve A.İ'nin uçakla KKTC'ye gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine Adana Havalimanı'na giderek önlem alan ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, cüzdan ve ceplerinin yanı sıra pantolon paçası ve iç çamaşırlarında 250 bin lira tutarında Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Zanlıların üzerindeki 3 cep telefonu ile 2 akıllı saate de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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