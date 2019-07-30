Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerle kaçtığı iddiasıyla aranan firmanın güvenlik sorumlusu Burak E. yakalandı, zanlıyla irtibatı olduğu ileri sürülen çoğu akrabası 6 kişi de gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari 3 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı çalışmayla para dolu iki çuvalı alıp anlaştığı kişilerle kaçan olayın asıl faili firmanın güvenlik sorumlusu Burak E'nin izine ulaştı.

Şüphelinin olayın ardından yurt dışına kaçmak için Mersin'e gittiği ancak alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kaçamayacağını anlayınca akrabası Ayhan Ö. tarafından Adana'ya getirildiği belirlendi.

Ekip yaptığı çalışmayla, akrabası Hasan Y'nin merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kaldığını tespit ettiği Burak E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.