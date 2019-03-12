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Adana'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Balık tutmak amacıyla gittikleri ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde kurdukları çadırda dün karbonmonoksitten zehirlenerek ölmüş halde bulunan Habip Topaluğurlu (65), Murat Topaluğurlu (33), Yusuf Topaluğurlu (34), Zeki Kılıç (50) ile Ali Turan'ın (54) cenazelerinin otopsi işlemleri Adana Adli Tıp Kurumunda tamamlandı.

Zeki Kılıç'ın cenazesi Akkapı Mezarlığı'nda, diğer 4 kişinin cenazesi ise Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeler mezarlığa getirildiği sırada ölenlerden bazılarının yakınları fenalık geçirdi.

Olayda yaşamını yitiren Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu, "Ben onu çok özledim. Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim." diyerek gözyaşı döktü.

Yusuf Topaluğurlu'nun eşi Deniz Topaluğurlu da "Yusuf'um, kalbim kokuyor. Yusuf'um duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar Yusuf'um seni?" diye ağıt yaktı.

Daha sonra Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu ve Ali Turan'ın tabutu yan yana konularak cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

Zeki Kılıç'ın cenazesi de Akkapı Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Balık tutmak amacıyla 9 Mart Cumartesi günü Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılıç ile Ali Turan dün kaldıkları çadırda ölü bulunmuştu.

Karbonmonoksitten zehirlenerek öldükleri belirlenen 5 kişinin cenazeleri, Karataş Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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