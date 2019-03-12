Adana'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Balık tutmak amacıyla gittikleri ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde kurdukları çadırda dün karbonmonoksitten zehirlenerek ölmüş halde bulunan Habip Topaluğurlu (65), Murat Topaluğurlu (33), Yusuf Topaluğurlu (34), Zeki Kılıç (50) ile Ali Turan'ın (54) cenazelerinin otopsi işlemleri Adana Adli Tıp Kurumunda tamamlandı.

Zeki Kılıç'ın cenazesi Akkapı Mezarlığı'nda, diğer 4 kişinin cenazesi ise Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeler mezarlığa getirildiği sırada ölenlerden bazılarının yakınları fenalık geçirdi.

Olayda yaşamını yitiren Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu, "Ben onu çok özledim. Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim." diyerek gözyaşı döktü.

Yusuf Topaluğurlu'nun eşi Deniz Topaluğurlu da "Yusuf'um, kalbim kokuyor. Yusuf'um duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar Yusuf'um seni?" diye ağıt yaktı.