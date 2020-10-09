Adana’daki silahlı kavgaya 2 tutuklama

Adana’da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay, 8 Eylül’de gece yarısı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşınca çıkan kavga nedeniyle birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Çatışmada, Cemal Ay (51), Siyami Kocabey (50), İbrahim Akyol (45) yaralandı. Yaralılardan Cemal Ay ile Siyami Kocabey, bir yakınının otomobiliyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne getirildi. Karşı gruptaki diğer yaralı İbrahim Akyol ise yakını Sefa Altın (23) tarafından hafif ticari araçla aynı hastaneye getirilmek istendi. Ancak hastane önünde iki yaralının getirildiği otomobili gören Altın, fikir değiştirip, hastaneden uzaklaştı. Yaralının bulunduğu aracın uzaklaştığını fark eden hastane polisinin, telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine, hastane yakınındaki ekipler, aracın peşine düştü.

Ekiplerin takip ettiği hafif ticari aracın, Adana Şehir Hastanesi’nin Acil Servisi’ne geçtiği belirlendi. Bacağından yaralı İbrahim Akyol’un tedaviye alınmasının ardından ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan aramada, sağ ön koltuğun alt çekmecesinde iki adet tabanca bulundu. Karnından yaralı Cemal Ay ve yüzünden saçma yarası bulunan Siyami Kocabey’in getirildiği otomobilde de arama yapan ekipler, bu araçta da bir adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunda, karşılıklı ateş ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Araçlarda ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu anlaşıldı.

Siyami Kocabey, tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Cemal Ay’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede polis gözetiminde tedavi edilen İbrahim Akyol, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa Altın ile İbrahim Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Siyami Kocabey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

