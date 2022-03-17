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Adanalı Güneş Azdır'ın yaşamadığı acı kalmadı! 15 mark, 1 cumhuriyet altını karşılığında zorla evlendirdiler

17.03.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Güneş Azdır sevgilisi tarafından darp edilip baygın halde bulundu. Azdır'ın hayat hikayesi ise yürek burktu. 15 yaşında kendisinden 35 yaş büyük biriyle evlendirildiğini söyleyen kadın, 15 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir silah' karşılığı zorla evlendirildiğini söyledi. Hayatı boyunca cinsel ve fiziksel şiddet gören Azdır'ın tek istediği, kayıp kızının bulunması ve şiddetten kurtulmak.

Adanalı Güneş Azdır'ın yaşamadığı acı kalmadı! 15 mark, 1 cumhuriyet altını karşılığında zorla evlendirdiler

Olay, 15 Mart gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Güneş Azdır (35), gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin iki yıldır birlikte yaşadığı fakat kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi H.A. (45) olduğunu gören kadın kapıyı açmadı. H.A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan kadına sinirlenen H.A., kadını darp etmeye başladı. Yaralanan kadın bir anlık boşlukta evden kaçmayı başardı. Karakola gitmek için koşan Güneş Azdır, yolda düşerek bayıldı. Bu sırada H.A. evden çıkarak kayıplara karıştı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Azdır’ı buldu. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan H.A.’yı bulmak için çalışma başlattı.

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''15 YAŞINDA 15 MARK KARŞIĞINDA EVLENDİRİLDİM''

Ertesi gün hastaneden taburcu olan Güneş Azdır, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile '100 Mark, 1 cumhuriyet altını ve bir silah' karşılığında zorla evlendirildiğini söyledi. Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını kaydeden Azdır, “15 yaşında evlendim. Ben hiç bir şey bilmiyorum. Kocam gelinliğimi yırtarak benimle birlikte oldu. Ondan sonra da beni sürekli darp etti. Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 aydır kayıp. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da çocuğuma tokat attı diye uyardığım erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı. Tek isteğim kızımın bulunması ve şiddetten kurtulmak” dedi.

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Birlikte yaşadığı H.A.’nın da tıpkı ayrı yaşadığı eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını kaydeden Güneş Azdır, olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirtti. Azdır, “Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu, boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. Tekrardan hakkında şikayetçi oldum. Ben zorla geçinen biriyim. Plastik toplayarak ve çevredekilerin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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Adana
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