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Adana'nın sahil ilçesinde gönüllü temizlik çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Avustralya'da doğup büyüdükten sonra memleketleri Adana'nın Karataş ilçesine dönen Devran ve Cihan Naz kardeşler, sahildeki mesire alanlarında çevre kirliliğine neden olan atıkları toplamak için sosyal medyadan çağrıda bulundu - Kardeşlerin çağrısına uyan yaklaşık 50 kişi, ilçe belediyesinin de desteğiyle bölgede temizlik yaptı

Avustralya'da doğup büyüdükten sonra memleketleri Adana'nın Karataş ilçesine dönen iki kardeşin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen gönüllü yaklaşık 50 kişi, sahildeki mesire alanlarında temizlik yaptı.

Uzun yıllar Avustralya'da yaşadıktan sonra atalarının yaşadığı topraklara dönen Devran (30) ve Cihan Naz (24) kardeşler, Karataş sahilindeki mesire alanına bırakılan atıkların çevre kirliğine neden olması üzerine harekete geçti.

Kardeşlerin, mesire alanlarındaki atıkların temizlenmesi için sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu.

İlçede toplanan aralarında ilk ve ortaokul öğrencilerinin de olduğu yaklaşık 50 kişi, Karataş Belediyesinin ulaşım desteğiyle bölgeye giderek atıkları topladı.

Devran Naz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunun altını çizerek, çevre kirliliğinin bunun önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

Atalarının doğup büyüdüğü ilçenin doğal alanlarının kirli görüntüsünden rahatsız olduklarını kaydeden Naz, "Bunun üzerine kardeşimle birlikte atıkların toplanması için topluma çağrıda bulunduk. Yaşı ilerlemiş kişilerin fikrini belki değiştiremeyiz ama çocuklara ve gençlere belki bu duyarlılığı kazandırabiliriz." dedi.

Cihan Naz da yaptıkları çağrıya birçok kişinin destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bundan sonra her hafta sonu bölgede atıkları toplayacaklarını söyledi.

- Belediye başkanı da temizlik yaptı

Temizlik çalışmalarına katılarak gönüllülere destek veren Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise ilçenin mavi ile yeşilin birleştiği noktada, Akdeniz'in incisi konumunda olduğunu belirtti.

İlçenin hafta sonu çok fazla kişiyi ağırladığının altını çizen Topuz, "Gelenlerin bazıları konaklama sonrasında çevreyi kirletiyorlar. Çevreci arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi temizliyorlar. Gelecek nesillere olabildiğince temiz bir çevre bırakmaya çalışıyoruz." dedi.

Topuz, deniz tabanının da plastik atıklarla kirlendiğine dikkati çekerek, aynı ekiple deniz tabanını da temizlemeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Gönüllü olarak çöp toplayanlardan Ezgi Eğriparmak da çocuklara örnek olmak için gruba katıldığını aktararak, "Maalesef insanlar bir daha kullanmayacak gibi çevrelerini kirli bırakıyorlar. Bizim buna 'dur' dememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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