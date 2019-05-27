Adana'nın sahil ilçesinde gönüllü temizlik çalışması

Atalarının doğup büyüdüğü ilçenin doğal alanlarının kirli görüntüsünden rahatsız olduklarını kaydeden Naz, "Bunun üzerine kardeşimle birlikte atıkların toplanması için topluma çağrıda bulunduk. Yaşı ilerlemiş kişilerin fikrini belki değiştiremeyiz ama çocuklara ve gençlere belki bu duyarlılığı kazandırabiliriz." dedi.

Devran Naz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunun altını çizerek, çevre kirliliğinin bunun önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

İlçede toplanan aralarında ilk ve ortaokul öğrencilerinin de olduğu yaklaşık 50 kişi, Karataş Belediyesinin ulaşım desteğiyle bölgeye giderek atıkları topladı.

Kardeşlerin, mesire alanlarındaki atıkların temizlenmesi için sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu.

Uzun yıllar Avustralya'da yaşadıktan sonra atalarının yaşadığı topraklara dönen Devran (30) ve Cihan Naz (24) kardeşler, Karataş sahilindeki mesire alanına bırakılan atıkların çevre kirliğine neden olması üzerine harekete geçti.

Avustralya'da doğup büyüdükten sonra memleketleri Adana'nın Karataş ilçesine dönen iki kardeşin sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen gönüllü yaklaşık 50 kişi, sahildeki mesire alanlarında temizlik yaptı.

Cihan Naz da yaptıkları çağrıya birçok kişinin destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bundan sonra her hafta sonu bölgede atıkları toplayacaklarını söyledi.

- Belediye başkanı da temizlik yaptı

Temizlik çalışmalarına katılarak gönüllülere destek veren Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise ilçenin mavi ile yeşilin birleştiği noktada, Akdeniz'in incisi konumunda olduğunu belirtti.

İlçenin hafta sonu çok fazla kişiyi ağırladığının altını çizen Topuz, "Gelenlerin bazıları konaklama sonrasında çevreyi kirletiyorlar. Çevreci arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi temizliyorlar. Gelecek nesillere olabildiğince temiz bir çevre bırakmaya çalışıyoruz." dedi.

Topuz, deniz tabanının da plastik atıklarla kirlendiğine dikkati çekerek, aynı ekiple deniz tabanını da temizlemeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Gönüllü olarak çöp toplayanlardan Ezgi Eğriparmak da çocuklara örnek olmak için gruba katıldığını aktararak, "Maalesef insanlar bir daha kullanmayacak gibi çevrelerini kirli bırakıyorlar. Bizim buna 'dur' dememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

