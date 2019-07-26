HABER

Adana'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız'ın acı haberi, memleketi Adana'da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız'a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız'ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Adana'ya şehit ateşi düştü (2)Adana'ya şehit ateşi düştü (2)
İlkadım’da 650 çocuk erkekliğe “ilk adımı” attıİlkadım’da 650 çocuk erkekliğe “ilk adımı” attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.