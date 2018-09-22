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Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, bir iş merkezinde gece bekçiliği yapan Hilmi Özbucak (71), aşık olduğu Fatma Gürdal'ı (31) kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Gürdal tedavi altına alındı.

Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

İş merkezinde gece bekçisi olarak görev yapan Hilmi Özbucak, iddiaya göre aynı iş merkezinde bir dükkanda çalışan Fatma Gürdal’ı aşık olduğunu iddia ederek rahatsız etmeye başladı. Tanıkların anlatımına göre Hilmi Özbucak, bugün konuşma bahanesiyle talihsiz kadının yanına gitti ve kısa süre sonra ikili arasında tartışma başladı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hilmi Özbucak, tartışmanın ardından koşarak kaçmak isteyen Fatma Gürdal’ı tabancası ile kurşun yağmuruna tuttu. Hilmi Özbucak daha sonra tabancayı kendisine çevirip ateşleyerek intihar etti. Hilmi Özbucak olay yerinde yaşamını yitirirken, kurşunların isabet ettiği Fatma Gürdal yaralandı.

TALİHSİZ KADININ VÜCÜDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatma Gürdal’ı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gürdal’ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Hilmi Özbucak’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının meydana geldiği iş merkezinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Adapazarı kurşunlama kadına şiddet

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