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Adata SC680 SSD incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Normal bir taşınabilir hard diske kıyasla yaklaşık 7 kat daha performanslı çalışan SSD diskler, aynı zamanda düşme ve darbelere karşı da dayanıklı yapıda. Buna en iyi örnek inceleme fırsatı bulduğumuz Adata’nın yeni taşınabilir SSD diski.

Adata SC680 SSD incelemesi

Günümüzde bilgisayarlardan akıllı telefonlara, oyun konsollarına kadar “depolama” faktörü yalnızca “büyük depolama alanı” olarak değil, aynı zamanda “hızlı veri okuma ve kopyalama” tarafında da önemli. Yani, “yüksek kapasiteli bir depolama aygıtı alayım, ama verilerin yüklenilmesi ve kopyalanması yavaş olsa da olur” düşüncesindeyseniz, bu size ciddi vakit kayıpları yaşatabilir. Zira dosya boyutları her geçen gün artıyor ve yüksek boyutlu dosyaları verimli kullanabilmek için “sürenin kısaltılması” önemli. İşte burada da devreye SSD diskler giriyor. Yalnızca “SSD” olmaları da yetmiyor tabii. Artık çoğumuz harici, yani taşınabilir SSD’leri tercih ediyoruz. Hem iş hem de özel yaşantımızda…

Adata SC680’nin kutusunu açtığımızda, cihazın yanında iki tane de Type-C bağlantı kablosu olduğunu görüyoruz. Bu, sevindirici bir gelişme, ama öte yandan kablolar biraz daha uzun olabilirdi doğrusu. Güzel bir tasarımı olan cihaz, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Cihazı elimize aldığımızda ilk dikkatimizi çeken detaylar ise, ürünün ufak boyutlarda ve gerçekten hafif olması. 10mm kalınlıktaki cihaz, sadece 35 gram ağırlıkta, neredeyse bir akıllı telefon boyutlarında diyebiliriz. Bu da onun “taşınabilirlik” özelliğini iyice ön plana çıkarıyor.

Öyle ya, hafif ve ufak boyutları sayesinde bu ürünü cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kapasite, okuma ve yazma hızlarını da göz önüne alırsak, yalnızca özel yaşantınızda, tatillerinizde değil, aynı zamanda iş seyahatlerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir taşınabilir SSD’den söz ediyoruz.

Adata SC680, USB C 3.2 Gen 2 güncel bağlantı teknolojisine sahip ve pek çok farklı platformu destekliyor. İster PC’nizde, ister Mac bilgisayarınızda, ister akıllı televizyonunuzda, ister Android telefonunuzda, isterseniz de oyun konsolunuzda kullanabilirsiniz.

Mesela oyunlar ve oyun konsollarından örnek vererek gidelim. Bir Xbox ya da PlayStation 4 konsolunuz varsa, bu SSD disk sayesinde hem oyunlarınızı daha hızlı kurabilir hem de oyun esnasında özellikle ara yükleme ekranlarını daha hızlı şekilde geçebilirsiniz.

Adata, saniyede 530MB okuma ve 460MB yazma hızından söz ediyor, ki bu detaylar etkileyici. Biz de Crystal Disk Mark üzerinden yaptığımız testte, 437MB okuma ve 398MB yazma hızlarını gördük. Adata’nın verdiği başka bir veriyi daha paylaşalım isterseniz: Ürün, 10GB boyuta sahip 4K video dosyasını 20 saniyede transfer edebiliyor.

Normal bir taşınabilir hard disk’e kıyasla yaklaşık 7 kat daha performanslı çalıştığı belirtilen cihaz, aynı zamanda düşme ve darbelere karşı dayanıklı yapıda. Tabii buradan “istediğiniz gibi kullanabilirsiniz” anlamı çıkmasın. Hepimizin verileri önemli ve bunları korumak ve uzun süreler kullanabilmek için hepimiz dikkatli davranmalıyız.

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