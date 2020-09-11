Adata SC680 SSD incelemesi

Günümüzde bilgisayarlardan akıllı telefonlara, oyun konsollarına kadar “depolama” faktörü yalnızca “büyük depolama alanı” olarak değil, aynı zamanda “hızlı veri okuma ve kopyalama” tarafında da önemli. Yani, “yüksek kapasiteli bir depolama aygıtı alayım, ama verilerin yüklenilmesi ve kopyalanması yavaş olsa da olur” düşüncesindeyseniz, bu size ciddi vakit kayıpları yaşatabilir. Zira dosya boyutları her geçen gün artıyor ve yüksek boyutlu dosyaları verimli kullanabilmek için “sürenin kısaltılması” önemli. İşte burada da devreye SSD diskler giriyor. Yalnızca “SSD” olmaları da yetmiyor tabii. Artık çoğumuz harici, yani taşınabilir SSD’leri tercih ediyoruz. Hem iş hem de özel yaşantımızda…

Adata SC680’nin kutusunu açtığımızda, cihazın yanında iki tane de Type-C bağlantı kablosu olduğunu görüyoruz. Bu, sevindirici bir gelişme, ama öte yandan kablolar biraz daha uzun olabilirdi doğrusu. Güzel bir tasarımı olan cihaz, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Cihazı elimize aldığımızda ilk dikkatimizi çeken detaylar ise, ürünün ufak boyutlarda ve gerçekten hafif olması. 10mm kalınlıktaki cihaz, sadece 35 gram ağırlıkta, neredeyse bir akıllı telefon boyutlarında diyebiliriz. Bu da onun “taşınabilirlik” özelliğini iyice ön plana çıkarıyor.