"Adaylar devletin malına sahip çıkabilecek kişilerden seçildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Parti olarak belediye başkan adayı belirleme sürecinde adaylar, kendi malından çok devletin malına sahip çıkabilecek kriterlere sahip kişiler arasından seçildi." dedi.

Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ilçesinde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi.

"Parti olarak belediye başkan adayı belirleme sürecinde adaylar, kendi malından çok devletin malına sahip çıkabilecek kriterlere sahip kişiler arasından seçildi." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer devletin malını kullanırken hesap yapmıyorsanız, israf ediyorsanız bırakın başkan olmayı adam bile olmazsınız. Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığım dönemde ihaleleri canlı yayınlıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilirsem uygulamayı, burada da sürdüreceğiz."

Daha sonra partisinin Çubuk İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Özhaseki, yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.