'Adaylık' çıkışıyla gündem olan Ersan Şen, Meral Akşener'le görüştü! İYİ Parti'den siyasete girecek mi? Bakanlık, milletvekilliği....

'Adaylık' çıkışıyla bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk'te Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu. 10 Mart Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Şen, “Kendisi anlattı, ben dinledim. Herhangi bir talep, teklif olmadı” dedi.

"4 SAAT KONUŞTUK, AİLE ÜYELERİ DE VARDI"

Her konuştuğumuzu burada zikretmem mümkün değil diyen Şen, “Yaklaşık 4 saatlik bir görüşme oldu. Aile bireyleri de vardı. Enine boyuna her şeyi masaya yatırdık, konuştuk. Bilgi alışverişinde bulunduk. Bundan sonrası için neler yapılıp yapılamayacağına dair konuştuk” ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR TALEP YADA TEKLİF OLMADI"

Cumhurbaşkanı adaylığı boşa düştükten sonra "Adalet Bakanı olarak hizmet etmek istiyorum" diyen Ersan Şen, “2 Mart 2023 tarihli Altılı Masa’nın toplantısından sonraki süreci değerlendirdik. O görüşme süreçleri tabii bir gözden geçirildi, kendisi de anlattı. Ben dinledim herhangi bir talep, teklif olmadı” diye ekledi.

ADAYLIK ÇIKIŞI KONUŞULDU MU?

"Sizin adaylık çıkışınızla ilgili bir şey konuştunuz mu?" sorusuna Ersan Şen, "Konuşuldu. Hem sizin o yayınınızda hem de sonrasında ne aktarıldıysa o doğrudur. Bu ö dönemde düşünülmüş bir husus fakat devam eden süreçte asıl hedef Altılı Masa'nın ayakta kalmasıydı. Ancak 'Bir artı iki' formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş daha sonra içerde bu değişmiş."

"EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ BUNDAN RAHATSIZ"

" 'Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu' formülünün daha sonra Altılı Masa toplantısında 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve 5 Genel Başkan' formülüne dönülmüş. Ama bazı arkadaşların, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen iki arkadaşın hoşnut olmadığı da ortada. (İmamoğlu ve Yavaş mı) Bu hem İmamoğlu hem de Yavaş kanadında hem de İYİ Parti yöneticileri arasında rahatsızlık yaratmış. Sonuçta son formül üzerindeki mutabakat sürüyor." dedi.

HALA SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Moderatör Par’ın “Hala siyasete girmeyi düşünüyor musunuz hocam” sorusuna karşılık Şen, “Yok, hayır hayır. Öyle bir talebim de teklifim de olmadı. Kendisiyle de öyle bir konuşmamız olmadı” yanıtını verdi.

