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Adaylıktan geri alınan MHP’li aday kalp krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, MHP’den Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra adayılığı geri alınan Mehmet Erol Müftüoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.21 Ocak günü MHP Genel Merkezince Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine belediye başkanı olarak ismi açıklanan Mehmet Erol Müftüoğlu’nun adaylık heyecanı 9 gün sürdü.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, MHP’den Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra adayılığı geri alınan Mehmet Erol Müftüoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.
21 Ocak günü MHP Genel Merkezince Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine belediye başkanı olarak ismi açıklanan Mehmet Erol Müftüoğlu’nun adaylık heyecanı 9 gün sürdü. MHP Genel Merkezince Müftüoğlu’nun 30 Ocak günü adaylıktan geri alındığı açıklandı. İddiaya göre, adaylıktan geri alındığını öğrenen Mehmet Erol Müftüoğlu, Hasanbeyli ilçesinde seçim çalışmasındayken akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki evine dönmek için beraberindekilerle yola çıktı. Yolda rahatsızlanan Müftüoğlu önce İslahiye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Mehmet Erol Müftüoğlu’nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu için Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilen Müftüoğlu, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mehmet Erol Müftüoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

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