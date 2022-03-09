Adem Amca gelemeyince Yaren leylek onun yanına gitti

Türkiye'yi 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonların takip ettiği bir hikayeye dönüştü. Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 11'inci kez geldi. Yaren'in gelişini, köylüler de sevinçle karşıladı. Adem Yılmaz, 6 Mart'ta köye gelen Yaren için ağlarını göle attı ve yılın ilk buluşması gerçekleşti.

ADEM AMCA AVA ÇIKAMAYINCA YAREN LEYLEK BAHÇESİNE KONDU

Her gün kayığıyla göle açılan ve tuttuğu balıklarla Yaren'i besleyen Adem Yılmaz, dün sabah olumsuz hava şartları ava çıkamadı. Akşam saatlerinde Yaren, Adem Yılmaz’ın evine gitti. Evin bahçesine konan leylek, Yılmaz'ın verdiği balıklarla beslendi. O anlar objektiflere yansıdı.

FİLME KONU OLMUŞTU

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için web sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı.

(DHA)



