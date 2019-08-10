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"Aden'de yaşananlar meşruiyete bir darbedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 22:28 | Son Güncelleme

"Aden'de yaşananlar meşruiyete bir darbedir"

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Aden'de yaşananların "meşruiyete darbe" olduğunu belirtti.

İryani, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Geçici başkent Aden'de devlet dairelerini ve askeri bölgeleri ele geçirmek, hükümet yetkililerinin ve halkın evlerine baskın düzenleyip yağmalamak, anayasal meşruiyete bir darbedir." ifadelerine yer verdi.

Bakan İryani, Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bu darbeye karşı uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyinin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği değerlendirmesinde de bulundu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele almıştı.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Yemen

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