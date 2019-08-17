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Aden'deki ayrılıkçı güçlerden Suudi Arabistan'a tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geniş Konseyi, kendilerine yönelik saldırı olması durumunda Suudi Arabistan'a karşılık vereceklerini açıkladı

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi içinden bazı güçler, bulundukları yerlerin saldırıya maruz kalması halinde Suudi Arabistan güçlerine karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Hizam Emni birliklerine bağlı 5. Destek Tugayı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Tugayın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'de ele geçirdiği yerlerden geri çekilmesi çağrısını reddettiği bildirildi.

Suudi Arabistan tarafından oluşturulan bir komitenin dün Aden'e gelerek kendilerinden aralarında Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da olduğu bazı yerlerden çekilmelerini istediği ve ilk etapta buna olumlu yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "Ama onların planı bütün güçlerimizin Aden'den çekilmesi yönündeydi. Bu ise kabul edebileceğimiz bir şey değil." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "güney direnişi" diye adlandırılan kampların saldırıya maruz kalması halinde Mehra'dan Babu'l Mendeb'e kadar tüm güney halkının topyekün Suudi Arabistan güçlerine karşılık vereceği kaydedildi.

5. Destek Tugayı'nın Aden'in kuzeyindeki Radfan bölgesindeki birliklerine saldırı tehdidinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan uçaklarının kendilerini korkutamayacağı ve geri adım atmayacakları ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, geri çekilme ve ateşkes çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı bildirilmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi birliklerinin bazı hükümet binalarından çekildiğini belirtmişti.

Yemen hükümetinden başka bir yetkili ise Güney Geçiş Konseyinin teslim ettikleri yerleri birkaç saat sonra geri aldığını iddia etmişti.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Güney Geçiş Konseyi Yemen

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