Aden'deki ayrılıkçı güçlerden Suudi Arabistan'a tehdit

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi içinden bazı güçler, bulundukları yerlerin saldırıya maruz kalması halinde Suudi Arabistan güçlerine karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Hizam Emni birliklerine bağlı 5. Destek Tugayı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Tugayın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'de ele geçirdiği yerlerden geri çekilmesi çağrısını reddettiği bildirildi.

Suudi Arabistan tarafından oluşturulan bir komitenin dün Aden'e gelerek kendilerinden aralarında Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da olduğu bazı yerlerden çekilmelerini istediği ve ilk etapta buna olumlu yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "Ama onların planı bütün güçlerimizin Aden'den çekilmesi yönündeydi. Bu ise kabul edebileceğimiz bir şey değil." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "güney direnişi" diye adlandırılan kampların saldırıya maruz kalması halinde Mehra'dan Babu'l Mendeb'e kadar tüm güney halkının topyekün Suudi Arabistan güçlerine karşılık vereceği kaydedildi.