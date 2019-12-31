Adet döneminde ağrınız artmadan ağrı kesici alın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Ayşe Parlakgümüş ağrı kesicilerin henüz ağrı hafif olduğunda düzenli olarak kullanıldığından daha etkili olacağın kaydetti.

Parlakgümüş, "Halk arasında sık korkulan yan etkilerden bir tanesi ağrı kesicinin adeti azaltacağı veya keseceğidir. Ağrı kesicilerin bir kısmı adet miktarını azaltabilir. Ancak bunun sağlık üzerine gösterilmiş hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Bilakis kanama az olacağı için kansızlık da daha az görülür. Ağrı kesicilerden fayda görmeyen hastalara, özellikle de gebelikten korunma isteği varsa doğum kontrol ilaçları yazılabilir." ifadelerini kullandı.

Önceden ağrılı adet görmezken sonradan görmeye başlayan kadınların hekime başvurması gerektiğinin altını çizen Parlakgümüş, "Nadiren myom, endometriozis, adenomiyozis gibi bazı jinekolojik hastalıkların veya enfeksiyonların belirtisi görülebilir. Bu nedenle tüm hastaların bir jinekolojik muayeneden geçmesi ve ultrasonografi yaptırması önerilir." değerlendirmesinde bulundu.