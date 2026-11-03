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Faturaları düşürmenin basit yolu! Peteğin arkasına bu malzemeyi yerleştirin

Kış aylarında evi daha sıcak tutmak ve ısınma giderlerini azaltmak isteyenler için düşük maliyetli bir yöntem öne çıkıyor. Isı yansıtıcı özel paneller, kalorifer peteğinin arkasına yerleştirildiğinde ısının duvar tarafından emilmesini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Faturaları düşürmenin basit yolu! Peteğin arkasına bu malzemeyi yerleştirin
Nilgün Arabacı

Havaların soğumasıyla birlikte kaloriferler yeniden çalıştırılmaya başlanırken evin daha verimli ısınmasını sağlayacak yöntemler de gündeme geliyor. Peteklerin arkasına yerleştirilen özel ısı yansıtıcı folyoların, özellikle yalıtımsız dış duvarlarda ısı kaybını azaltabileceğini belirtiliyor. Uygun maliyetli bu yöntem her evde aynı sonucu vermese de doğru koşullarda enerji tasarrufuna katkı sağlayabiliyor.

PETEĞİN ARKASINA HANGİ MALZEME YERLEŞTİRİLMELİ?

Kalorifer petekleri, yaydıkları ısının bir bölümünü arkalarındaki duvara aktarabiliyor. Duvar dış cephede bulunuyorsa ve yeterli yalıtım yoksa ısının bir kısmı dışarıya kaybolabiliyor.

Bu kaybı azaltmak amacıyla geliştirilen radyatör ısı yansıtıcı folyoları, peteğin arkasına yerleştirilerek ısının yeniden odaya yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Bu ürünler genellikle yansıtıcı bir yüzey ve bazı modellerde ek yalıtım sağlayan bir tabakadan oluşuyor.

Which? tarafından paylaşılan yöntemde, montajı kolaylaştıran yapışkanlı veya destekli özel paneller öneriliyor. Haberde bu ürünlerin yaklaşık 8 sterline satın alınabildiği belirtiliyor. Fiyatlar ürünün boyutuna, özelliklerine ve satıcıya göre değişebiliyor.

HER PETEĞİN ARKASINDA İŞE YARIYOR MU?

Isı yansıtıcı panellerden en fazla fayda, yalıtımsız dış duvarlara monte edilmiş peteklerde sağlanabiliyor. Çünkü bu duvarlar, içerideki ısının dışarıya kaybolmasına daha fazla imkan tanıyor.

İç duvarlara yerleştirilen peteklerde ise aynı yöntemin belirgin bir yarar sağlaması beklenmiyor. İç duvarın aldığı ısı genellikle evin başka bir bölümünde kalıyor. Duvarları zaten iyi yalıtılmış evlerde de ek panellerin katkısı sınırlı olabiliyor.

Energy Saving Trust'ın paylaştığı bilgilere göre, uygun dış duvarlarda kullanılan özel yansıtıcı paneller İngiltere'de yılda yaklaşık 18 sterlin, Kuzey İrlanda'da ise 20 sterlin tasarruf sağlayabiliyor. Gerçek tasarruf miktarı binanın yalıtımına, ısıtma sistemine ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiyor.

Mutfak alüminyum folyosu kullanmak doğru mu?

Peteğin arkasına mutfakta kullanılan alüminyum folyoyu yerleştirmek ilk bakışta daha ucuz bir çözüm gibi görünebilir. Ancak sıradan mutfak folyosu, bu amaçla üretilen özel panellerin yerini tutmuyor.

Mutfak folyosu kolayca kırışabiliyor, yırtılabiliyor ve sabit durmakta zorlanabiliyor. Ayrıca özel radyatör panellerinde bulunan yalıtım tabakasına sahip olmadığı için ısı kaybını azaltma konusunda aynı performansı sunmuyor.

Bu nedenle sıradan mutfak folyosu yerine radyatör kullanımı için tasarlanmış, üreticinin talimatlarına uygun özel bir ürün tercih edilmesi öneriliyor. Herhangi bir malzemeyi peteğin arkasına yerleştirmeden önce ısıya dayanıklılığı ve güvenli montaj koşulları da kontrol edilmeli.

KALORİFERLERDEN DAHA FAZLA VERİM ALMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Isı yansıtıcı panel kullanmanın yanı sıra bazı basit önlemler de evin daha verimli ısınmasına yardımcı olabilir:

Peteklerin önünü açık tutun: Büyük mobilyaların ısının odaya yayılmasını engellememesine dikkat edin.

Peteklerin havasını kontrol edin: Peteğin üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak kalıyorsa sistemde hava birikmiş olabilir. Kontrol ve hava alma işlemini cihazın talimatlarına uygun şekilde yapın.

Yalıtımı değerlendirin: Dış duvarlardaki, pencerelerdeki ve kapılardaki ısı kayıplarını azaltmak, daha kalıcı tasarruf sağlayabilir.

Isıtma ayarlarını gözden geçirin: Oda termostatını ve petek vanalarını ihtiyaca uygun ayarlayın.

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kalorifer
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