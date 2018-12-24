Adet düzensizliği çocuk sahibi olmaya engel mi?

ADET DÜZENSİZLİĞİ TEDAVİ EDİLMEZSE KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR Mİ? Adet düzensizliğine neden olabilecek olumsuz yaşam koşulları, kilo ve genel sağlık problemleri düzelince çoğu zaman gebelik kendiliğinden tedavi gerekmeksizin gerçekleşir. Ancak anne adaylarının kadın doğum doktoruna başvurarak olası jinekolojik problemler konusunda kontrollerini ve bazı testlerini yaptırdıktan sonra gebeliği planlamaları en doğrusudur. NORMAL ADET DÜZENİ NASIL OLMALIDIR? Kadınların çoğu bir yıl içinde 11-13 kez adet görürler. Bir adet dönemi veya döngüsü 2 adet kanamasının ilk günleri arasında geçen gün sayısı olarak kabul edilir. Bu süre genelde 28 gün olmakla birlikte 21-35 gün arası da normal sınırlardadır. Bu nedenle adet düzensizliği diyebilmek için sizin adet düzeninize göre normal olup olmadığına karar verilir. Adetin ilk günü ile diğer adetin ilk günü arasında geçen süre erken veya geç 4 günden fazla değişiyorsa adetinizin düzensiz olduğunu düşünmek gerekir. HANGİ DURUMLARDA ADET DÜZESİZLİĞİ NORMAL OLARAK KARŞILANIR?

Kadın yaşamının bazı dönemlerinde adet düzensizliği fizyolojik olarak normal kabul edilir. Bunlar ergenlik dönemi, emzirme dönemi ve menopoza geçiş dönemleridir.

Adet kanamalarının ilk başladığı yıllarda genç kızlarda birkaç yıl süresince çok fazla düzensizlik ile karşılaşılabilir. Bu normaldir. Adetin normal döngüsünde devam edebilmesi beyinde hipotalamus ve hipofiz bezi ve yumurtalıklar tarafından salgılanan hormonların belirli bir maturasyona yani olgunluğa ulaşmaları gerekir. Oysa ki adetlerin yeni başladığı ergenlik döneminin ilk yıllarında bu düzen henüz olgunlaşmamış olabilir. Emziren kadınlarda adetler tamamen ortadan kalkabilir (amenore) veya seyrek ve geç gelebilir veya düzensiz kanamalar yaşayabilirler. Prolaktin denilen süt hormonu beyinde hipotalamus ve hipofiz bezindeki hormonları baskılayarak yumurtlamalara engel olabilir veya düzensiz yumurtlamalar olabilir. Aynı durum, adetin sona ermeye yaklaşmış olduğu “premenopoz” dediğimiz menopoza geçiş dönemi için de geçerlidir. Son adet döneminin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından, menopoz dönemi başlar.

Düzensiz zannedilen kanamaların altında fark edilmeyen bir hamilelik durumu veya bazı jinekolojik problemler yatabilir. Bu nedenle ergenlik ve menopoza geçiş yılları, emzirme dönemi her ne kadar adet düzensizliklerinin fizyolojik olarak normal kabul edildiği dönemler olsalar da tanı konulması için mutlaka jinekolojik muayene ve değerlendirmeler gerekir.