KADIN

Adet kanamaları düzensiz ve normalden uzun sürüyorsa dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Normal sağlık koşullarına sahip olan kadınlarda ortalama 21-35 günlük aralıklarla 4-5 gün sürmesi gereken adet kanamaları bazı kadınlarda daha sık ya da seyrek aralıklarla görülebilirken, çok kısa veya uzun sürebiliyor. Ortalama olarak kabul edilen değerlerin çok altında ya da üstünde adet kanaması görülmesi, kadınlarda bir sağlık sorunu belirtisi olarak düşünülebiliyor.

Adet kanamaları düzensiz ve normalden uzun sürüyorsa dikkat!

Centurm Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, adet döngüsündeki normal dışı durumların kadınlarda üreme bozukluklarına ya da farklı organlarda fonksiyon sorunlarına sebep olabileceğinin altını çizdi.

Bir kadında adet düzensizliğinden bahsedilebilmesi için, sık sık düzensiz adet görülüyor olması gerekir. Zira iklim değişiklikleri, kısa süreli psikolojik iniş çıkışlar da arada bir adet düzensizliğine yol açabilir ve bu durumda endişe edilmesine gerek yoktur. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, uzun süreli düzensizliklerin, aşırı kilo alınması, yetersiz beslenme, ani kilo kaybı, ayrılık, kayıp gibi stres ve üzüntü yaratan durumlardan da kaynaklanabileceğini belirterek, farklı bir rahatsızlık için kullanılan antibiyotiklerin, diğer ilaçlar ya da uzun süre kullanılan doğum kontrol haplarının da adet düzensizliğine sebep olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca rahimde veya yumurtalıklarda oluşan polip, miyom, kist gibi anormal oluşumlar da adet düzensizliğine yol açan temel etmenlerden sayılıyor.

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ADET KANAMALARI NEDEN NORMALDEN DAHA UZUN SÜRER?

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Pabuçcu; “Normal sağlık koşullarına sahip olan kadınlarda bir adet kanamasının ortalama 4-5 gün civarında sürmesi gerekir. Arada bir 3 ya da 6 gün süren adet kanamaları problem teşkil etmezken sık sık fazla, yoğun ve uzun süreli adet görmek bir rahatsızlık ya da anomali belirtisi olabilmektedir. Örneğin adet kanamalarının 7 gün ve daha fazla sürmesi normal süreden daha uzun olarak kabul edilir ve nedeninin araştırılması gerekir” diyerek en sık karşılaşılan sebepler sıraladı:

  1. Adet kanamalarının normalden daha uzun sürmesinin en sık karşılaşılan sebebi hormonal bozukluklardır. Kadında yumurtlamanın meydana gelmemesi, rahim iç tabakasının aşırı derecede kalınlaşması, troid bezi bozuklukları hormonların normal salgılanma değerlerine zarar vermekte ve bu durum da adet kanamalarının uzun sürmesine sebep olabiliyor.

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  1. Dış gebelik veya düşük gibi gebelik komplikasyonları da adet kanamalarının rutinden daha uzun sürmesine sebep olabiliyor. Bu durumda bir kereye mahsus olarak adet kanaması uzun sürer, ancak sonrasında normal süreç devam eder.

  2. Rahimde oluşan ve miyom adı verilen iyi huylu tümörler, üreme döneminde olan kadınlardaki hormonların yüksekliğinden kaynaklanan polipler de adet kanamalarının uzun sürmesine neden olabilmektedir

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4.Yumurtalıklarda şekil ve işlev bozukluklarının görüldüğü durumlarda yumurtlama gerçekleşmeyeceğinden, adet kanaması düzeni ve yoğunluğu artıp azalabilmektedir.

  1. Rahim içi, dışı veya ağzı ile ilgili yaşanan kanser sorunları ve rahim içi tabakasının kas hücrelerine gömülmesi de adet kanamasının uzun sürmesine ve kanama miktarının fazla olmasına sebep olabiliyor.

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