Adet kanamaları düzensiz ve normalden uzun sürüyorsa dikkat!

Centurm Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, adet döngüsündeki normal dışı durumların kadınlarda üreme bozukluklarına ya da farklı organlarda fonksiyon sorunlarına sebep olabileceğinin altını çizdi.

Bir kadında adet düzensizliğinden bahsedilebilmesi için, sık sık düzensiz adet görülüyor olması gerekir. Zira iklim değişiklikleri, kısa süreli psikolojik iniş çıkışlar da arada bir adet düzensizliğine yol açabilir ve bu durumda endişe edilmesine gerek yoktur. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, uzun süreli düzensizliklerin, aşırı kilo alınması, yetersiz beslenme, ani kilo kaybı, ayrılık, kayıp gibi stres ve üzüntü yaratan durumlardan da kaynaklanabileceğini belirterek, farklı bir rahatsızlık için kullanılan antibiyotiklerin, diğer ilaçlar ya da uzun süre kullanılan doğum kontrol haplarının da adet düzensizliğine sebep olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca rahimde veya yumurtalıklarda oluşan polip, miyom, kist gibi anormal oluşumlar da adet düzensizliğine yol açan temel etmenlerden sayılıyor.