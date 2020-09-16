Adet kanınızın rengi sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Sulu ve açık pembeyse...

Adet kanı renginizin nasıl göründüğünü bilmek sizi çok tehlikeli durumlardan kurtarabilir. Örneğin, adet kanı rengi pembe ise düşük östrojen seviyelerine işaret edebilir ve sonraki yaşamınızda yaklaşan bir osteoporoz teşhisinin sinyali olabilir. İşte regl kanınızın sağlığınızla ilgili söyledikleri...

PEMBEMSİ RENK

Pembemsi renkte regl kanı, düşük östrojen seviyelerini gösterebilir. Koşmayı seven biriyseniz menstruasyon kanınızın renginin açık olması için bir neden olabilir, çünkü özellikle spor yapmak, östrojen seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Bazı çalışmalar ilerleyen yaşlarda az östrojen ve osteoporoz arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterdiği için dikkat edilmesi gerekiyor.

SULU

Sulu ve çok açık pembe renk besin eksikliği ya da yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. İhmal etmeyin ve hemen doktorunuza danışın.

KOYU KAHVERENGİ

Koyu kahverengi veya koyu kırmızı renk eski kanın rahminizde çok fazla durduğunu gösterebilir. Kimse bunun neden olduğunu bilmiyor, ama bu normal bir şey olarak kabul edilir.

KALIN VE PIHTILIYSA...

Koyu kırmızı ve pıhtılı kan akıntısı, düşük progesteron ve yüksek östrojen seviyelerine sahip olabileceğiniz anlamına gelebilir. Bu çoğu zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Bununla birlikte, pıhtıların boyutu büyükse ve bunlar çoğunluktaysa, hormonal dengesizliğiniz olduğu ya da rahim içindeki miyom olma olasılığı olabilir.