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Adet kanınızın rengi sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Sulu ve açık pembeyse...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Adet kanı rengi zaman zaman değişir ve bu duruma tüm kadınlar şahit olmuştur. Peki adet kanı renginin nasıl göründüğü neden önemlidir? İşte adet kanı rengiyle sağlığınız hakkında öğrenebileceğiniz bilgiler.

Adet kanınızın rengi sağlığınız hakkında bilgi veriyor! Sulu ve açık pembeyse...

Adet kanı renginizin nasıl göründüğünü bilmek sizi çok tehlikeli durumlardan kurtarabilir. Örneğin, adet kanı rengi pembe ise düşük östrojen seviyelerine işaret edebilir ve sonraki yaşamınızda yaklaşan bir osteoporoz teşhisinin sinyali olabilir. İşte regl kanınızın sağlığınızla ilgili söyledikleri...

PEMBEMSİ RENK

Pembemsi renkte regl kanı, düşük östrojen seviyelerini gösterebilir. Koşmayı seven biriyseniz menstruasyon kanınızın renginin açık olması için bir neden olabilir, çünkü özellikle spor yapmak, östrojen seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Bazı çalışmalar ilerleyen yaşlarda az östrojen ve osteoporoz arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterdiği için dikkat edilmesi gerekiyor.

SULU

Sulu ve çok açık pembe renk besin eksikliği ya da yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. İhmal etmeyin ve hemen doktorunuza danışın.

KOYU KAHVERENGİ

Koyu kahverengi veya koyu kırmızı renk eski kanın rahminizde çok fazla durduğunu gösterebilir. Kimse bunun neden olduğunu bilmiyor, ama bu normal bir şey olarak kabul edilir.

KALIN VE PIHTILIYSA...

Koyu kırmızı ve pıhtılı kan akıntısı, düşük progesteron ve yüksek östrojen seviyelerine sahip olabileceğiniz anlamına gelebilir. Bu çoğu zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Bununla birlikte, pıhtıların boyutu büyükse ve bunlar çoğunluktaysa, hormonal dengesizliğiniz olduğu ya da rahim içindeki miyom olma olasılığı olabilir.

GRİ, KIRMIZIMSI KARIŞIM

Büyük miktarda kan pıhtısı geçişi yada gri renkli doku kümeleri kadının farkında olmadan yada olarak bir düşük yaptığının belirtisi olabilir. Gebeyseniz ve ağır kanama veya pıhtı veya doku gibi yapılar ile karşılaşıyorsanız hemen bir doktora görününüz.

KIZILCIK RENKLİ KIRMIZI

Kızılcık renkli kan sağlıklı ve normal kabul edilir. Ancak, bir kişi için normal olanın başka biri için geçerli olmayabileceğine dikkat edilmelidir.

TURUNCU

Rahim sıvıları ile karışan parlak kırmızı adet kanı, kırmızı çizgiler şeklinde turuncu renkli görünebilir. Parlak turuncu kan, enfeksiyon ile ilişkili olabilir, bu nedenle bu şüpheleniyorsanız, bir doktora danışmak en iyisidir.

Şimdi kanınızın sağlığınız hakkında söylediği rengin ne olduğunu gördünüz. Sağlığınızı ihmal etmeyin.


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