Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Bu semptomların en önemli özelliği tahmin edilebilir bir döngüye sahip olmasıdır. Ancak hem fiziksel hem de duygusal değişiklikler ile bunların yoğunlukları kişiden kişiye göre değişir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, oldukça sık görülen bu sendromun belirti ve nedenlerini bizler için paylaştı.
SENDROMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Adet öncesi gerginlik sendromunun çok çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler duygusal, davranışsal ve fiziksel belirtilerdir. Duygusal ve davranışsal değişikliklerin arasında gerginlik ve kaygı, depresyon, ağlama nöbetleri, duygu durum değişiklikleri, kontrolsüz öfke, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve aş erme, uyumada zorlanma, sosyal çekingenlik, konsantrasyonda zorlanma ve libidoda değişiklikler yer alır. Eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, kilo alma, abdominal ağrı, göğüslerde hassasiyet, sivilcelenme, ishal ya da alkol intolaransı ise sendromda ortaya çıkan fiziksel belirtilerdir.
Bu değişiklikler genellikle günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetlidir ve birçok kadında adet döngüsünün başlamasını takiben 4-5. günde kaybolur. Az sayıda kadında bu etkiler aşırı şiddetli olmaktadır. Bu çok ağır durum ise Premenstrüel Disforik Bozukluk olarak adlandırılır ve mutlaka tedaviye ihtiyaç duyar.
BİLİNEN NEDENLERİ NELERDİR?
Tam olarak hangi nedenlerin adet öncesi gerginlik sendromuna neden olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak birden fazla faktörün ortaya çıkmasıyla bu sendromun yaşandığı düşünülmektedir. Bunların başında ise döngü öncesinde vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler yer alır. Bu durum hamilelik ya da menopoz dönemi ile beraber ortadan kalkar.
Ayrıca bu dönemde beyinde gelen kimyasal değişikliklerinde adet öncesi gerginlik sendromuna neden olduğu düşünülür. Neurotransmitter görevi gören serotonin miktarının düşmesi duygu durum değişikliklerine neden olarak depresyon, yorgunluk, aş erme ya da uyku problemlerinin görülmesine neden olur. Son olarak tanısı konmamış depresyon da bu sendroma yol açabilir. Ancak tek başına depresyon tüm belirtilere neden olmaz. Tedavide yeme-içme alışkanlıkların değişimi, doğum kontrol hapları, aktivite ve psikolojik desteğinde çok önemli yeri vardır.
Günlük hayatta yapılacak olan ufak değişiklikler ya da çeşitli tedavi yöntemleri adet öncesinde yaşanan gerginliğin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu noktada önemli olan ortaya çıkan problemlerin hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçmektir.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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