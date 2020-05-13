KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Adet öncesi gerginlik sendromu yaklaşık olarak her 4 kadından 3’ün de en az bir kez ortaya çıkan ve kendisini duygusal değişiklikler, göğüslerde hassasiyet, aş erme, yorgunluk, ruhsal gerginlik hali, irritabilite, vücutta kilo artışı ve depresyon gibi semptomlarla gösteren bir rahatsızlık.

Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Bu semptomların en önemli özelliği tahmin edilebilir bir döngüye sahip olmasıdır. Ancak hem fiziksel hem de duygusal değişiklikler ile bunların yoğunlukları kişiden kişiye göre değişir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, oldukça sık görülen bu sendromun belirti ve nedenlerini bizler için paylaştı.

SENDROMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet öncesi gerginlik sendromunun çok çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler duygusal, davranışsal ve fiziksel belirtilerdir. Duygusal ve davranışsal değişikliklerin arasında gerginlik ve kaygı, depresyon, ağlama nöbetleri, duygu durum değişiklikleri, kontrolsüz öfke, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve aş erme, uyumada zorlanma, sosyal çekingenlik, konsantrasyonda zorlanma ve libidoda değişiklikler yer alır. Eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, kilo alma, abdominal ağrı, göğüslerde hassasiyet, sivilcelenme, ishal ya da alkol intolaransı ise sendromda ortaya çıkan fiziksel belirtilerdir.

Bu değişiklikler genellikle günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetlidir ve birçok kadında adet döngüsünün başlamasını takiben 4-5. günde kaybolur. Az sayıda kadında bu etkiler aşırı şiddetli olmaktadır. Bu çok ağır durum ise Premenstrüel Disforik Bozukluk olarak adlandırılır ve mutlaka tedaviye ihtiyaç duyar.

1

BİLİNEN NEDENLERİ NELERDİR?

Tam olarak hangi nedenlerin adet öncesi gerginlik sendromuna neden olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak birden fazla faktörün ortaya çıkmasıyla bu sendromun yaşandığı düşünülmektedir. Bunların başında ise döngü öncesinde vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler yer alır. Bu durum hamilelik ya da menopoz dönemi ile beraber ortadan kalkar.

Ayrıca bu dönemde beyinde gelen kimyasal değişikliklerinde adet öncesi gerginlik sendromuna neden olduğu düşünülür. Neurotransmitter görevi gören serotonin miktarının düşmesi duygu durum değişikliklerine neden olarak depresyon, yorgunluk, aş erme ya da uyku problemlerinin görülmesine neden olur. Son olarak tanısı konmamış depresyon da bu sendroma yol açabilir. Ancak tek başına depresyon tüm belirtilere neden olmaz. Tedavide yeme-içme alışkanlıkların değişimi, doğum kontrol hapları, aktivite ve psikolojik desteğinde çok önemli yeri vardır.

Günlük hayatta yapılacak olan ufak değişiklikler ya da çeşitli tedavi yöntemleri adet öncesinde yaşanan gerginliğin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu noktada önemli olan ortaya çıkan problemlerin hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçmektir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Facebook: @drtanerusta
Instagram: @drtanerusta
YouTube-drtanerusta


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
Ramazan ayı diyet için büyük fırsatRamazan ayı diyet için büyük fırsat
Hemen hemen her yaşta görülüyor! Saçkıran neden olur?Hemen hemen her yaşta görülüyor! Saçkıran neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Gördükten sonra hemen harekete geçeceksiniz

Gördükten sonra hemen harekete geçeceksiniz

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Çöpe atmayın! İçine göz damlası koyun

Çöpe atmayın! İçine göz damlası koyun

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vajina da depresyona girer!

Vajina da depresyona girer!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!

Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarda burun tıkanıklığına dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

Dikkat! Uzun süre geçmiyorsa...

Koronavirüs gebeleri nasıl etkiliyor?

Gebeler dikkat! Hormonal değişiklikler kaygıları tetikliyor

Ramazan ayı diyet için büyük fırsat

Ramazan ayı diyet için büyük fırsat

Çok yaygın görülüyor! Genital siğil neden tehlikeli?

Cinsel Terapist uyardı: Tamamen korumasa da kullanmaya devam edin!

Vajinismus neden olur gebeliğe engel midir?

Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...

HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

En önemli nedeni bu dikkate alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.