Adet öncesi gerginlik sendromu neden olur?

Bu semptomların en önemli özelliği tahmin edilebilir bir döngüye sahip olmasıdır. Ancak hem fiziksel hem de duygusal değişiklikler ile bunların yoğunlukları kişiden kişiye göre değişir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, oldukça sık görülen bu sendromun belirti ve nedenlerini bizler için paylaştı.

SENDROMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet öncesi gerginlik sendromunun çok çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler duygusal, davranışsal ve fiziksel belirtilerdir. Duygusal ve davranışsal değişikliklerin arasında gerginlik ve kaygı, depresyon, ağlama nöbetleri, duygu durum değişiklikleri, kontrolsüz öfke, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve aş erme, uyumada zorlanma, sosyal çekingenlik, konsantrasyonda zorlanma ve libidoda değişiklikler yer alır. Eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, kilo alma, abdominal ağrı, göğüslerde hassasiyet, sivilcelenme, ishal ya da alkol intolaransı ise sendromda ortaya çıkan fiziksel belirtilerdir.

Bu değişiklikler genellikle günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetlidir ve birçok kadında adet döngüsünün başlamasını takiben 4-5. günde kaybolur. Az sayıda kadında bu etkiler aşırı şiddetli olmaktadır. Bu çok ağır durum ise Premenstrüel Disforik Bozukluk olarak adlandırılır ve mutlaka tedaviye ihtiyaç duyar.