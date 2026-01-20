KADIN

Arkadaşları fark etti: Gerçek aylar sonra ortaya çıktı! Genç yaşlarda görülme oranı arttı

Arkadaşlarının fark ettiği boynundaki şişliğin aylar sonra kanser olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Hannah Sheridan, yıllarca “normal” denilen hormon ve mide şikâyetlerinin aslında tiroid kanserinin habercisi olduğunu öğrenince hayatı bir anda değişti.

Çiğdem Sevinç

26 yaşındaki Hannah Sheridan, Londra’da arkadaşlarıyla vakit geçirirken boynundaki büyük şişliği ilk kez fark etti. Başta paniğe kapılmamaya çalışan genç kadın, bunun ciddi bir durum olabileceğini düşünmedi.

HORMON VE SİNDİRİM SORUNLARI ‘NORMAL’ DENİLDİ

Sheridan uzun süredir hormon ve mide problemleri yaşıyordu. Doktorlar bu şikayetleri polikistik over sendromu (PCOS) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak değerlendirdi. Ancak yaşadığı adet düzensizlikleri, boyun ağrısı, kilo dalgalanmaları ve mide yanması aslında tiroid kaynaklıydı.

BOYNUNDAKİ KİTLE TİROİD KANSERİ ÇIKTI

Mayıs 2025’te yapılan tetkiklerde boynundaki kitlenin tiroid bezinde olduğu belirlendi. İki hafta sonra “şüpheli kanser” listesine alınan genç kadına biyopsi ve ultrason yapıldı. Kan testleri normal çıkmasına rağmen, bir ay sonra doktorlar papiller tiroid kanseri teşhisini koydu.

EN YAYGIN TİROİD KANSERİ TÜRÜ

Papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yüzde 75-85’ini oluşturuyor ve en yaygın tür olarak biliniyor. Yavaş ilerleyen bu kanser, özellikle 30-50 yaş arası kadınlarda görülüyor ve erken müdahaleyle yüksek oranda tedavi edilebiliyor.

İLK AMELİYAT YETMEDİ, TÜM TİROİD ALINACAK

3 Haziran’da tiroidinin sağ tarafı alınan Sheridan, ağrılarının tamamen geçtiğini söyledi. Ancak Ağustos ayında tatildeyken aldığı telefonla tümörün büyüdüğünü öğrendi. Bunun üzerine tüm tiroidinin alınmasına ve radyoterapiye karar verildi.

SAĞLIK SORUNLARI AMELİYATTAN SONRA AZALDI

Ameliyat sonrası adet düzeninin ilk kez normale döndüğünü belirten genç kadın, “Doktorlar şikayetlerimi yıllarca başka hastalıklara bağladı. Ama içten içe daha ciddi bir şey olduğunu hissediyordum” dedi.

‘KADIN SAĞLIĞI YETERİNCE CİDDİYE ALINMIYOR’

Ömür boyu hormon ilacı kullanmak zorunda kalacağını söyleyen Sheridan, yaşadıklarını şöyle özetledi:

“Kadınların sağlık sorunları yeterince ciddiye alınmıyor. İçgüdülerime güvenmeseydim, her şey çok daha geç olabilirdi.”

