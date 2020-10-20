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Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 09:03 | Son Güncelleme

Mide şişkinliğiniz bir türlü geçmiyorsa kimyon suyu şifasından faydalanabilirsiniz. Vücuttan toksin atmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alan kimyon suyu nasıl hazırlanır, nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Adeta mideyi dezenfekte ediyor! Kimyon suyuyla...

Kimyon suyu, sağlıklı içeriği sayesinde iyi bir antioksidan kaynağıdır. Vücuttan toksin atılmasına yardımcı olur, mide şişkinliğini azaltır. Kimyon suyunu hazırlamak ise son derece kolaydır.

KİMYON SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Soğuk ve sıcak olmak üzere 2 farklı şekilde hazırlanır. İk yöntem;

İki yemek kaşığı kimyon tohumunu bir gece boyunca bir bardak suda bekletin. Sabah uyandığınızda suyu süzün ve aç karnına tüketin.

Sıcak yöntem ise;
Bir cezve içine su koyun ve ocakta kaynama noktasına gelene kadar bekletin. Bu esnada içine 2 yemek kaşığı kimyon tohumu ilave edin ve cezveyi ocaktan alın. Kimyon suyu oda sıcaklığına geldiğinde çayı süzün. Gün içinde tüketebilirsiniz. Kimyon suyunu günde bir ardak tüketmeniz tavsiye edilir. Acısını kırmak için içine bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

KİMYON SUYU FAYDALARI NELERDİR?

İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırır ve cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Düzenli tüketimde sindirimi iyileştirir, şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır.

Metabolizmayı uyarır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Tokluk hissi verir. Bunların yanı sıra uykusuzluk için de tüketilebilir. Kimyon suyunu içmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve onay aldıktan sonra düzenli tüketime geçmelisiniz.

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