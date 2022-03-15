Adı Sevgi dizisinden Elif öğretmenin imajını beğenenlere alternatif kaban önerileri

Kış aylarını sıcacık geçirmenize yardımcı kabanlar, şık tasarımlarıyla kış modasının en önemli parçaları arasında yer alıyor. Dizinin cesur Öğretmen Elif karakterini canlandıran Gizem Güneş de seçimini en şık kabanlardan yana kullanarak kombinlerine zarif bir hava katıyor. Her renk kıyafetle kolayca kombinlenebilecek beyaz tonlarındaki kabanlarla sade ama şık bir görünüm elde etmek oldukça basit. Dolabınızdan Adı Sevgi dizisinin Elif Öğretmen'i gibi klasik parçaları eksik etmiyorsanız sizin için derlediğimiz her bütçeye uygun alternatif kaban modellerini incelemelisiniz.

1. Sizi sıcacık tutan FOReverweihuajz Çift Göğüslü Kaban vazgeçilmeziniz olacak

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Sıcacık tutan yumuşak bir kabana kim "Hayır." diyebilir ki? Sizin için tam olarak böyle bir kaban önerimiz var. Elif Öğretmen'in stilini rahatlıkla yakalayabileceğiniz ve kendi tarzınıza uyarlayabileceğiniz FOReverweihuajz markasına ait beyaz kaban, oversize tasarımı ile oldukça göz alıcı. Uzun görüntüsüyle ayrı bir hava yaratan ürünün yüksek kaliteli yün malzemesiyle soğuk günlerde şıklık için konforunuzdan ödün vermenize gerek kalmayacak. Büyük bedenler için avantaj sağlayan kaban, geniş yakasıyla da dikkat çekiyor. Bu şahane kabanın iş yeri, akşam yemeği şıklığı için en iyi alternatiflerden biri olduğunu belirtelim.

2. Zarif görünmek Koton V Yaka Uzun Palto Kaban ile çok kolay

Sıradaki önerimiz Koton V Yaka Uzun Palto Kaban! Kaban koleksiyonuyla dikkatleri üstüne çeken Koton; trendlere uygun yenilikçi tasarımlarını dış giyim ürünlerinde de eksik etmiyor. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan kaban, omuzlarındaki vatkalar ile oluşturacağınız klasik stillerin kilit parçası olmaya aday. Ancak ürünün sade gözüktüğüne bakmayın. Kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak kaban sayesinde ofis şıklığına kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda kabanın iç tarafına gizlenmiş düğme detayı, kabanlarında bu tarz ayrıntılardan hoşlanmayanlar için kullanışlı bir seçenek olacak.

3. Abartısız ama iddialı kombinler için Robin Süs Cepli Kruvaze Kaşe Kaban

Sonbahar ve kış aylarının olmazsa olmaz parçalarından kaşe kabanlar, şık tasarımlarıyla öne çıkıyor. Robin Süs Cepli Kruvaze Kaşe Kaban ise bunlardan sadece biri. Tüm kış sezonunda rahatlıkla kullanabileceğiniz kaşe kabanın bele oturan dar kesimiyle hem iddialı hem zarif görüneceksiniz. Ürünün kemer ve düğme detaylarıyla kombinlerinizi daha şık hale getirebilirsiniz. Oversize kesim, uzun kabanlar tarzınızı yansıtmıyorsa bu kısa ve klasik modeldeki kaban arayışınızı sonlandıracak bir alternatif. Ayrıca kumaş etek ve şık bir beyaz gömlekle kombinlediğinizde harika görüneceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

4. Modern ve spor stili Sense Şal Yaka Reglan Kol Kaban'la yakalayın

Bu önerimiz kabanlarını açık tonlar yerine daha koyu renklerde tercih edenlere özel. Sense Şal Yaka Reglan Kol Kaban; klasik ve spor görünümün birleştiği günlük kullanıma oldukça uygun ürünlerden biri. Bu kaban sayesinde isterseniz Adı Sevgi dizisinin Elif Öğretmen'inin stilindeki klasik görünüme kavuşabilirsiniz. İsterseniz kendi tarzınızı oluşturduğunuz kombinlerinize bu ürün ile sportif bir hava katabilir, kendi farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Büyük beden alternatifinin yanı sıra ürünün birbirinden farklı 3 renk seçeneği de bulunuyor. Belindeki kuşağı ile isteğinize göre duruşunu ayarlayabilir veya kemer kullanmadan oversize bir görüntü elde edebilirsiniz.

5. Jophy&Co Kaban ile her yerde tarzınızı konuşturun

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Dizinin Elif Öğretmen'i gibi görünmek istiyorsanız Jophy&Co Kaban ile stilinizi destekleyebilirsiniz. İç astarı ve uzun boylu tasarımıyla soğuğa karşı sizi koruyan kaban ile kış günlerinde sizi dışarı davet eden arkadaşlarınıza "Hayır." demenize hiç gerek kalmayacak. Ünlü oyuncunun da üzerinde sıklıkla gördüğümüz uzun kabanlar sayesinde dolabınızda başka bir şey aramaya ihtiyaç duymayacaksınız. Özellikle beyaz ve siyah tonlarda yaptığınız kombinlerinizi Jophy&Co kaban ile patlatabilir, uzaktan bile fark edilecek göz alıcı şıklığa kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece hem üşümeye hem “Ne giysem?” kararsızlığına son verebilirsiniz.

6. Uygun fiyata zahmetsiz şıklık: Sevde Uğur Krem Kaşe Kaban

Kabanlar, kış sezonun trend renklerinden olan bej tonlarının en yakıştığı parçalardan olsa gerek. Uygun fiyata zamansız şıklığı en sade haliyle yakalamak isteyenler için balıkçı triko kazaklar ve kumaş pantolonlarla kombinlenen Sevde Uğur imzalı Krem Kaşe Kaban, harika bir seçenek olabilir. Siz de günlük stilinizi ön plana çıkaracak açık tonlardaki kurtarıcı kabanlara dolabınızda mutlaka yer açmalısınız. 3 farklı renk seçeneği bulunan gösterişsiz ama bir hayli büyüleyici görünen kaban ile sokakların en tarz kadını siz olabilirsiniz.

7. Modern bir görünüm yakalamak istiyorsanız Happiness Ist. Bordo Kaşe Kaban'a dolabınızda yer açın

Sizi asil bir görünüme kavuşturacak Adı Sevgi dizisinin Elif Öğretmen'inin kombinlerinde de gördüğümüz bordo kabana alternatif olacak bir ürünle karşınızdayız. Happiness Ist. Bordo Kaşe Kaban'ı kendinize özgü stilinizle modernleştirebilir veya tamamen sokak stilini yansıtan sportif bir hale getirebilirsiniz. Midi boyda üretilen kabanı modernleştirmek isterseniz balıkçı yaka dar kesim elbiselerinizle kombinleyebilir, siyah uzun deri çizmelerinizle minimal ama oldukça göz kamaştırıcı bir görünüme ulaşabilirsiniz. Sportif bir tarz içinse siyah bir kot pantolon ve beyaz sneakerları kullanarak sokak stilinize yenilik getirebilirsiniz.

8. Giyingo Kemerli Siyah Kaşe Kaban siyahın şıklığından vazgeçemeyenleri büyüleyecek

Siyahın asilliğine güveniyor ve bu rengin bir o kadar da kurtarıcı olduğunu düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Abartısız şıklık için tek ihtiyacınız olan şey, Giyingo Kemerli Siyah Kaşe Kaban! Elif Öğretmen'in imajını beğenenler için neredeyse bileğe kadar inen ultra uzun siyah kabanı palazzo model beyaz bir pantolon ve aynı renkteki kazaklarınızla rahatlıkla kombinleyebilir, siyah ve beyazın asilliğini tarzınıza yansıtabilirsiniz. Daha dikkat çekici kombinler yapmak isteyenler ise tercihini deriden yana kullanabilirler. İşte siyah kabanı kendi stilinizle buluşturmak bu kadar kolay!

9. Klasik çizgisinden ödün vermeyenler için Van Der Rich Kaban

Klasik tarzdan vazgeçemeyen her kadının ikonik parçası haline gelen kabanlar, size hayal ettiğiniz konforu ve şıklığı sağlıyor. Peki, Van Der Rich Kaban ile kendi zevkinizi ortaya koyduğunuz kombinlerinizi güzelleştirmeye ne dersiniz? Kaban, kombinlere cool bir görünüm katan oversize kesimi ve her zevke hitap eden renkleriyle gardırobunuzda baş köşeyi almayı bekliyor. Ters yakası ve gizli cep detaylarıyla hareketlendirilen ürünün iç astarı sayesinde kat kat giyinmek zorunda kalmayacaksınız. Kombinlerinizin yardımına anında koşan bu ürün ile Gizem Güneş'in hayat verdiği Elif Öğretmen'in tarzına kolayca ulaşabilirsiniz.

10. Hem rahat hem spor görünmek isteyenlere özel Butikburuc Gri Kuşaklı Kaşe Kaban

Rahat kumaşı ve havalı tasarımıyla gönlünüzü çalmaya hazırlanan parçalardan bir diğeriyle geldik. Spor görünmekten kendini alıkoyamayanlar ama bir o kadar da klasik stile âşık olanlar, bu kaban tam size göre. Son zamanların sevilen modellerinden olan Butikburuc markalı Kuşaklı Kaşe Kaban beklentinizi büyük ölçüde karşılayacak. Dilerseniz akşam yürüyüşlerinde bile giyip çıkabileceğiniz ürünü belindeki kemer detayıyla bedeninize göre ayarlayabilir, kuşağı bağlamadan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta eşofmanlarınız ve sneakerslarınızla kombinlerinize ufak ama iddialı dokunuşlar yapabilir veya Gizem Güneş'in dizideki stiline bu kabanla kendi yorumunuzu katabilirsiniz.