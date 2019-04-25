25 Nisan Adıge Bayrak Günü dolayısıyla Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan kutlama törenine, Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov ve Adıge Cumhuriyeti'nden gelen heyet katıldı.
Burada konuşma yapan Kumpilov, kendilerini bu önemli günde üniversitelerinde ağırlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Adıge Cumhuriyeti için önemli olan böylesine bir günde Türkiye'de böyle bir program yapılmasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Kumpilov, şöyle konuştu:
"Bu konuksever ülkenin sıcak topraklarında bizi sıcak bir şekilde 3 gündür karşılıyorsunuz, samimi ve içten duygularla bizleri kucakladığınızı görüyorum. Her birinizin gözlerinden o yakınlığı görmekteyim. Adıge Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesinin arasındaki ilişkilerin daha üst seviyelere çıkartılacağına eminim. Karşılıklı olarak bunun için programlar da yapılıyor, bunun takipçisi olacağız."
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Kumpilov, "Biz, iki ülkenin devlet başkanlarının ne kadar dostluk içerisinde olduklarını, ne kadar sık görüştüklerini gayet iyi biliyoruz. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasında büyük bir dostluk var." dedi.
Günümüzde turizmde pek çok yeni dalın ortaya çıktığını aktaran Kumpilov, ilan edilen kültür ve turizm yılı çerçevesinde ilerlemeleri gerektiğini bildirdi.
- "Daha ileri yakın iş birliği için adımlar atmalıyız"
Kumpilov, bu yönde üniversiteler arasındaki ilişkiyi geliştirmeleri gerektiğine değinerek, "Bu doğrultuda her türlü çabayı göstermeye, destek olmaya hazırız. Ziyaretlerimiz sadece sohbet ile tamamlanmamalı, bunları somut sonuçlara yönlendirmeliyiz. Daha ileri yakın iş birliği için adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.
DÜ Retkörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da üniversitelerinin ilkleri başaran bir üniversite olduğunu belirtti.
Türkiye'de Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünün lisans programının ilk defa DÜ'de kurulduğunu ifade eden Çakar, şöyle konuştu:
"Yüksek lisans programı olarak Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünü ilk defa kuran üniversite yine Düzce Üniversitesidir. Doktora programında da ilk öğrenci alan yine biziz. Ben bu üniversitenin rektörü olmaktan ve bu mozaiğe şekil veren bu toprakların biz evladı olarak bu yeniliklere öncülük etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Tüm coğrafyamızın özellikleriyle gurur ve mutluluk duyuyoruz. Düzce'deki bu çeşitliliği üniversitemizde yaşatıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bir kültürü ve milleti yaşatan en önemli değerler dil ve bayraktır. Bayrak ve dil de burada yaşıyor."
Konuşmaların ardından Rektör Çakar, Kumpilov'a ebru sanatı ile yapılan tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Kumpilov ve beraberindeki heyet, DÜ Konuralp Yerleşkesi ziyaretinin ardından Adıge Bayrak Günü kutlamalarının yapıldığı Köprübaşı Ömer Efendi köyündeki Adıge Kültür Evine geldi.
Kumpilov, Çerkezce dil kursu öğrencilerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Kutlamalar, Adıge Kültür Evi bahçesinde sanatçılar ve oyun gruplarının etkinlikleriyle devam etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum