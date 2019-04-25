25 Nisan Adıge Bayrak Günü dolayısıyla Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan kutlama törenine, Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov ve Adıge Cumhuriyeti'nden gelen heyet katıldı.

Burada konuşma yapan Kumpilov, kendilerini bu önemli günde üniversitelerinde ağırlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Adıge Cumhuriyeti için önemli olan böylesine bir günde Türkiye'de böyle bir program yapılmasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Kumpilov, şöyle konuştu:

"Bu konuksever ülkenin sıcak topraklarında bizi sıcak bir şekilde 3 gündür karşılıyorsunuz, samimi ve içten duygularla bizleri kucakladığınızı görüyorum. Her birinizin gözlerinden o yakınlığı görmekteyim. Adıge Devlet Üniversitesi ile Düzce Üniversitesinin arasındaki ilişkilerin daha üst seviyelere çıkartılacağına eminim. Karşılıklı olarak bunun için programlar da yapılıyor, bunun takipçisi olacağız."

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Kumpilov, "Biz, iki ülkenin devlet başkanlarının ne kadar dostluk içerisinde olduklarını, ne kadar sık görüştüklerini gayet iyi biliyoruz. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasında büyük bir dostluk var." dedi.