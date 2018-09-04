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Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ve batısındaki Akdeniz kıyısında yer alan Tartus illerindeki bazı askeri bölgelere hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Suriye'deki askeri bölgeleri hedef aldığını öne sürdü. Haberde, Tartus ve Hama illerinde rejime ait askeri merkezlerin hedef alındığı, bazı füzelerin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre hedef alınan söz konusu bölgelerde rejime ait bilimsel araştırma merkezi ve savunma sanayi fabrikaları yer alıyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuya ilişkin İsrail'den bir açıklama gelmedi. İsrail, son birkaç ayda Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara çeşitli saldırılar düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İsrail savaş uçakları Adım adım savaşa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben bunlara düzmece senaryo derim lan hagisi doğru ulan kafam allak bulak oldu birisi der rusya saldır jetlerle bombaladı birisi der süriye saldırdı olamadı birisi derki israil saldırdı ulan şarlatanlar gerçekleri kimse burda yazmıyor bencede aynı senaryo oyun içinde oyuna devam edelim burda ben türkiyemize ve devletime sakın bu oyunlara gelmeyelim derim kimin sopası kimin kıcına sokacağı belli deyil biz türk ulusu olarak bırakalım km kime sokaçaksa soksun ondan sonra bizde ona sopayı sokalım nedersiniz sayın devletim bin düşünelim bir yapalım osmanlıyı hatırlayalım nasıl oldu tecrube edelimmi
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