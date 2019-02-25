Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce yürüyor

İlknur SARGUT / Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan 45 yaşındaki Erol Erkişi, aşırı kiloları nedeniyle ne nefes alabiliyor, ne de adım atabiliyordu. Kalp yetmezliği problemi başlayınca obezite cerrahisine karar veren Erkişi, 5 ayda 30 kilo vererek 128 kilodan 98 kiloya düştü.

Obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelen Medicana International İstanbul Hastanesi, gerçekleştirdiği etkinlikte hem bilgilendirmede bulundu hem de merak edilen soruları yanıtladı. Etkinlik öncesi obezite ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, hastaların çok iyi seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"6 AY BOYUNCA DİYETİSYEN GÖZETİMİ ŞART"

Ameliyatta dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Prof. Dr. Gökhan Çipe, "Bu ameliyatı teknik olarak yapmadan önce başarılı olabilmek için hangi hastaların bu ameliyata uygun olup olmadığını çok iyi değerlendirmeliyiz. Elbette ki ameliyatı yapacak cerrahların da bu konuda tecrübeli olması şart. Mutlaka bu kişilerin en az 6 ay boyunca bir diyetisyen gözetiminde diyetten geçmeleri gerekiyor. Eğer buna rağmen kilo veremiyorlarsa ya da kilolarını tekrar alıyorlarsa bu kişiler cerrahi açıdan değerlendiriliyor. Bunlar için de bazı kriterlerimiz var. Vücut kitle indeksi dediğimiz kriterler var. Bunun üzerinde kilosu olan kişiler cerrahi adayı oluyorlar" diye konuştu.