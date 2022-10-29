Adına açılan 100 bin TL'lik krediyi iptal ettirmek isterken dolandırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşayan emekli icra müdürü Yusuf Aydın'ın, 22 Eylül'de ev telefonunu arayan kişiler kızıyla görüşüp, babasının kendilerini aramasını istedi. Eve geldiğinde '0850' numaralı telefon numarasını arayan Yusuf Aydın'a, 2 ayrı şubede hesabı olduğu, her 2 hesabında sigorta bulunduğu, sigortayı iptal etmek isteyip istemediği soruldu. İptal etmek istediği belirtilen Yusuf Aydın’a, yaklaşık 2 gün sonra sigorta bedeli olarak hesabına 3 bin 430 lira yatırılacağı söylendi. Aydın'a ayrıca hesabında 100 bin TL kredi bulunduğu da belirtildi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Herhangi bir kredi çekmediğini belirten Yusuf Aydın’a krediyi iade edebileceği açıklandı. İade için sesli yanıt seçeneğiyle görüşen ve kredinin iptal edildiğini düşünen Aydın, 17 Ekim'de gelen borç mesajıyla banka şubesine gitti. Adına kredi çekilip başkasına havale edildiğini öğrenince Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Yusuf Aydın, yaşananları dilekçesinde belirterek, kredi çekme ve havale işlemini kendisinin yapmadığını ve telefon görüşmesiyle işlemlerin bağlantılı olduğunu ifade edip, söz konusu kişiler hakkında şikayette bulundu. Aydın ayrıca, herhangi bir gelir araştırması yapmadan kredi veren, kredi işlemleri sırasında onay almayan, bilgilendirme ya da onay mesajı göndermeyen, bilgilerinin güvenliğini sağlayamayan banka şubesi hakkında da şikayetçi oldu.

'KREDİYİ İADE ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

Yusuf Aydın, evde olmadığı sırada ev telefonundan arandığını belirterek, "Kızım telefona bakmış. Bankadan aradıklarını söyleyip beni sormuşlar. Daha sonra da aramam için telefon numarası bırakmışlar. Öğrenince hemen aradım ve bana telefondaki kişi bankayla 22 yıldır çalıştığımı ve kapattığım 2 kredi kartı olduğunu ve bunlara ait sigortaları kapatmak isteyip istemediğimi sordu. Kapatmak istediğimi söyleyince bana sigortadan doğan ekstra bir ücretin şahsıma ödeneceği söylendi. Ayrıca adıma açılan 100 bin TL kredi olduğunu söylediler. Ben de krediyi istemeyip iade etmek istediğimi söyledim. Sözlü olarak iade etmek için bana 'Onaylamak istiyor musunuz?' deyince ben de iade edeceğimi düşünerek onayladım" dedi.

BORÇ MESAJIYLA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Aydın, "Üzerime çekilen 100 bin TL krediden D.T. adlı bir kişiye 96 bin TL havale yapıyorlar. Ayın 17'sinde bankadan telefonuma gelen '5 bin 865 TL kredi taksitiniz var ödeyiniz' mesajıyla dolandırıldığıma uyandım. Bankaya benim gibi emekli vatandaşa nasıl bu kadar kredi verdiklerini sordum. Islak imzam yok, belgem yok, araştırma yok, gelir kaynağım yok. Herhangi bir bankadan 100 bin lira istesem vermez. Banka beni korumakla mükelleftir ve bu haklarımı yerine vermek zorunda. Bankanın sorumluluğu vardır ve bunu ciddiye almalıdır. Cumhuriyet savcılığına şikayette bulundum. Uzlaşma bürosuna müracaat ettim. Siber suçlar bürosu konuyu araştırıyor" diye konuştu.

(DHA)



