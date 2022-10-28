Yok böyle tezgah! 27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar: Kendisini iş adamı olarak tanıttı, sahte polisler kullandı

Yatırım yapmak isteyen İsviçreli bir iş adamını Türkiye'ye davet ederek fidye için kaçıran ve yakayı ele veren Ayhan Yetim, bu kez uluslararası bir dolandırıcılık tezgahının başrolü oldu. Kendisini Katarlı bir iş adamı olarak tanıtan, Türkiye'de 1 milyar 655 milyon dolarlık miras olduğunu söyleyen yetim, türlü yalanlarla Alman ve Danimarkalı iş adamlarını ikna etti. 27 milyon dolarlık yatırımı bankaya koymaya ikna eden ve daha sonra hesapları boşaltan Yetim, şeytani bir planla kayıplara karışmaya çalıştı...

ORTAKLIK İÇİN İLAN VERDİ

Türkiye, Ayhan Yetim'in ismini ilk olarak Ekim 2007'de duydu. İsviçreli iş adamı Anton Dominik Staler, ülkesinde 15 milyon frank bedelle kuracağı peynir fabrikasına ortak bulmak için Almanya'daki gazetelere ve internet sitelerine ilan verdi.

İSTANBUL'A DAVET EDİP KAÇIRDILAR

İflas etmeden önce turizmle uğraşan, dolandırıcılıktan sabıkalı ve anadili gibi Almanca bilen Yetim, internetteki ilana cevap yazarak, Staler'i İstanbul'a davet etti. Yetim ve arkadaşları, lüks otellerde ağırlayıp gezdirdikleri iş adamını fidye amacıyla kaçırdı. Interpol aracılığıyla yerleri belirlenen Yetim, ayrıldığı eşi Ö.D. ve M.K. ile Silivri'de yakalandı. Yetim ve M.K. tutuklandı.

HAPİSTEN ÇIKTI YENİ TEZGAH KURDU

Yetim, cezasını çekip cezaevinden çıktıktan sonra geçtiğimiz günlerde filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesinin başrolü oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre Yetim, iş dünyasına, kendisini Katarlı iş adamı Ammar Behzat Ekber diye tanıttı. Türkiye'de kendisine 1 milyar 655 milyon dolar miras kaldığını ve bu parayı alabilmesi için Türkiye'de yatırım yapması gerektiği yalanını ortaya atarak önceden tanıştığı Alman ve Danimarkalı iş adamlarını ağına düşürdü.

İŞ ADAMLARININ GÖZÜNÜ BOYADI

Kendisine miras kaldığını iddia ettiği paranın bulunduğu bankadan alınmış sahte hesap cüzdanını iş adamlarına göstererek inandırıcılığını artıran Yetim, bu kişileri Türkiye'ye davet etti. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde bir hafta boyunca iş adamlarını misafir eden Yetim, yatlarda kahvaltı, pahalı hediyeler, lüks mekânlarda yemek, lüks araç ve gayrimenkullerle iş adamlarının gözünü boyadı.

BAŞKALARINI DA KANDIRDI, 27 MİLYON DOLAR PARA YATIRTTI

Joachim Salcher isimli Alman iş adamı, Yetim'e inandı ve Türkiye'de bir turizm ve enerji şirketi kurdu. Bir bankanın Beşiktaş şubesinde hesap açan Salcher'i örnek gösteren Yetim, iki iş adamını daha Türkiye'de yatırım yapmaya ikna ederek, enerji sektöründe bir şirket kurdurmaya çalıştı. Ancak iş adamları buna sıcak bakmadı. Yetim bunun üzerine bu kişileri Salcher'in şirketine sermaye ortağı olmasını sağladı. Yetim bu şekilde aynı banka hesabına toplamda 27 milyon dolar para yatırılmasını sağladı. İş adamlarına paranın hesapta olduğuna dair dekontlar gösteren Yetim, onları ikna ettikten sonra öncesinde anlaştığı banka çalışanlarının yardımıyla hesabı boşalttı.

ŞEYTANİ PLAN! KENDİSİNİ SAHTE POLİSLERE YAKALATTI

Yetim daha sonra iş adamlarından kurtulmak için akılalmaz bir plana imza attı. Bir rezidansta ikamet eden ve aynı zamanda burada ofisi de bulunan Yetim, tüm iş adamlarını ofisine topladığı bir gün hazırladığı planı devreye soktu. Tuttuğu figüranlar sözde polis kılığına girip ofisi basarak Yetim'i, ters kelepçeyle gözaltına aldı. O sırada ofiste, kendisini Yunan uyruklu Petros olarak tanıtan Vangal Naci ve Yetim'in işbirlikçileri de vardı. Şüpheliler bu sırada iş adamlarına korku ve panik içinde ülkeyi terk etmelerini söyledi. İş adamları sahibi olduğu lüks marka araç ve eşyalarını almadan aynı gün içerisinde ülkeyi terk etti.

PARALARI ÇEKMEK İSTEYİNCE GERÇEĞİ ANLADILAR

İş adamları Türkiye'deki paralarını çekmek istediğinde ise dolandırıldıklarını anladı. İş adamlarının şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada Ayhan Yetim'in tezgâhı ortaya çıktı. İstanbul polisi geçen hafta İstanbul, Muğla ve İzmir'de Yetim ile Eren Ö., Mahmut A., Gökhan Ş., Petros lakaplı Naci ve 3 bankacının da aralarında olduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kilo 559 gram marihuana, 3 gram kokain, 96 bin 95 euro ve 16 bin 130 dolar para ele geçirildi. Sulh Ceza Hâkimliği 5 şüpheliyi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçlarından tutukladı. 3'ü bankacı 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

