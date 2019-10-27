HABER

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Bakan'ın katıldığı programda fenalaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı programda fenalaştı. Tansiyonu düştüğü anlaşılan Klınç'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2206 rakımlı Nemrut Dağı’nı ziyaret etti. UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, vatandaşların ‘teleferik’ kurulması talebi üzerine teleferik kurulmasına onay çıkmadığını dile getirdi.

KILINÇ FENALAŞTI

Bakan Ersoy ile birlikte zirveye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise tansiyonu düşünce fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Başkanı Kılınç’a zirveden inerken Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy koluna girerek eşlik etti. Bakan Ersoy da zirveden indikten sonra Başkan Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kılınç, “Size yetişmek isterken tansiyonum düştü” diyerek esprili bir cevap verdi.

'TURİSTLERİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELECEĞİNİ DÜŞNÜYORUZ'

Zirvede Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci’den Nemrut Dağı ile ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın eski turizm günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu bağlamda bu yıl kullanacağımız tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı’na özellikle yer verdik. Bu tanıtım filmleri 18 ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında yayınlanacak. Sonrasındaki dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede bu tanıtım filmlerini yayınlatacağız. Bu bağlamda Adıyaman’ın eski turizm günlerini geçmesini hedefliyoruz. Biz noktasal turizm dışında bölgeler oluşturuyoruz. Dörtlü, beşli gruplar oluşturarak hepsinin birbirine sinerji oluşturması gerekiyor. Göbekli Tepe’ye yakın olması da bizim için önemli. Bu dörtlü, beşli gruplar arasında Adıyaman da yer alıyor. Buraya da turistlerin yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz." dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Barış Pınarı Harekatı’na da değinerek, harekatın gerekli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Anlık düşünmemeniz lazım, uzun vadeli düşünmemiz lazım. Uzun süredir güvenlik güçleri çok ciddi bir çalışma yapıyor. Son noktaya gelindi. Son aşaması sınırlarımızın kontrol altına alınmasıydı. Açıkçası çok iyi yönetildi. Turizmin uzun vadede geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısını sağlamak için yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor. Bir aylık algıyı tekrardan kırıp eski haline döndürmemiz gerekiyor. Tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı ile başlayacağız. Nemrut Dağı bizim tanıtım yüzlerimizden birisi olduğu için ön plana çıkartacağız. Teleferik isteniyor ama burası UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olduğu için buraya teleferik yapılmasına izin vermiyor. UNESCO’nun kabul edeceği raylı bir sistem kurulması için çalışma başlatacağım.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildiBakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi
Bakan Soylu: "Emniyette arama timi oluşturulacak"Bakan Soylu: "Emniyette arama timi oluşturulacak"
1/
Anahtar Kelimeler:
adaıyaman belediye başkanı Süleyman Kılınç Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Son dakika... Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İbrahim Kalın'dan CNN World'e özel açıklamalar! 'Gerçek trajedi...'

CNN World'e özel açıklamalar! 'Gerçek trajedi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.