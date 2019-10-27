Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Bakan'ın katıldığı programda fenalaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2206 rakımlı Nemrut Dağı’nı ziyaret etti. UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, vatandaşların ‘teleferik’ kurulması talebi üzerine teleferik kurulmasına onay çıkmadığını dile getirdi.

KILINÇ FENALAŞTI



Bakan Ersoy ile birlikte zirveye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise tansiyonu düşünce fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Başkanı Kılınç’a zirveden inerken Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy koluna girerek eşlik etti. Bakan Ersoy da zirveden indikten sonra Başkan Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kılınç, “Size yetişmek isterken tansiyonum düştü” diyerek esprili bir cevap verdi.

'TURİSTLERİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELECEĞİNİ DÜŞNÜYORUZ'



Zirvede Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci’den Nemrut Dağı ile ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın eski turizm günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu bağlamda bu yıl kullanacağımız tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı’na özellikle yer verdik. Bu tanıtım filmleri 18 ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında yayınlanacak. Sonrasındaki dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede bu tanıtım filmlerini yayınlatacağız. Bu bağlamda Adıyaman’ın eski turizm günlerini geçmesini hedefliyoruz. Biz noktasal turizm dışında bölgeler oluşturuyoruz. Dörtlü, beşli gruplar oluşturarak hepsinin birbirine sinerji oluşturması gerekiyor. Göbekli Tepe’ye yakın olması da bizim için önemli. Bu dörtlü, beşli gruplar arasında Adıyaman da yer alıyor. Buraya da turistlerin yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz." dedi.