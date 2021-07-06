Adıyaman'da dehşete düşüren anlar! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde hafta sonu meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Hasan Cankara (67) yolda yürürken yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran cinayet zanlısı, yere düşen akrabasını defalarca bıçakladı. Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen cinayet zanlısı, şahsı bıçaklamaya devam etti. Müdahale etmeye çalışan vatandaşları da kendisine yaklaştırmayan zanlının daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Hasan Cankara Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Cankara kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan olayın zanlısı, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, iki akraba arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

