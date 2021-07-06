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  4. Adıyaman'da dehşete düşüren anlar! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da dehşete düşüren anlar! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

06.07.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da akrabasının bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden kişinin uğradığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde hafta sonu meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Hasan Cankara (67) yolda yürürken yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran cinayet zanlısı, yere düşen akrabasını defalarca bıçakladı. Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen cinayet zanlısı, şahsı bıçaklamaya devam etti. Müdahale etmeye çalışan vatandaşları da kendisine yaklaştırmayan zanlının daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Hasan Cankara Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Cankara kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan olayın zanlısı, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, iki akraba arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
DOĞUYU İŞTE BUNLAR GİBİ YOBAZLAR YÜZÜNDEN SEVMİYORUZ NEREDE CAHİL VAR HEPSİ O TARAFLARDA ,NE OLDU ŞİMDİ ÖLDÜRÜNCE BAŞIN GÖGEMİ ERDİ FİKİRSİZ
İyi hal müebbet 15 yıl sonra çıkar kulakların çınlasın hakim amca
Al sana kan davası

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