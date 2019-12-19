HABER

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 20:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, saatlerce dere yatağında, ‘Sesimi duyan var mı’ diye bağırarak arama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi’nde zifiri karanlık içerisinde kadın çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Ellerinde el fenerleriyle dere yatağını didik didik arayan ekipler, defalarca ‘Sesimi duyan var mı’ şeklinde çağrıda bulundu.

BİRKAÇ YIL ÖNCE BEBEK CESEDİ BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, dere yatağının madde bağımlısı kişiler tarafından sürekli kullanıldığını, birkaç yıl önce dere yatağında bir bebek cesedinin bulunduğunu, dere yatağının kısa süre içerisinde kapatılması gerektiğini vurguladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramaların sonucunda dere yatağında kimseyle karşılaşılmadı. Olay sonrasında aramalarını tamamlayan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”
Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler'den Libya için siyasi çözüm vurgusu:Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler'den Libya için siyasi çözüm vurgusu:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Dere Yatağı AFAD

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Muhtemelen oraya gömmüşlerdir
o ne olabilir ya ürkütücü geliyor insana
Hemen babo films yada bilinmeyen youtube kanalları korku senaryoları çekimi için oraya giderler:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.