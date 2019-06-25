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Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 02:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Özhan Ş. idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü tespit edilemeyen 01 AS 621 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç motorunun yerinden fırlayarak etrafa savrulduğu ve hurda yığınına dönen otomobildeki Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Muhammed Kılınç ile yanında bulunan Ömer Alper Bülbül sıkıştıkları otomobil içerisinde can verdi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Özhan Ş. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıkıştıkları yerde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç ile yanında bulunan Ömer Alper Bülbül’ün cenazeleri AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda otomobilden çıkarıldı. Her iki cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman trafik kazası

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