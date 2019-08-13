Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Akçakaya Köyü mesire alanında piknik yapmaya gelenler vatandaşların yaktıkları mangal ateşini tamamen söndürmemesi üzerine ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangın hızla büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme şefliği ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmaların ardından alevler söndürülürken 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

