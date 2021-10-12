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  4. Adıyaman'da yürek ısıtan anlar! "Kızım" diyerek seslendiği tilkiyi besledi

Adıyaman'da yürek ısıtan anlar! "Kızım" diyerek seslendiği tilkiyi besledi

12.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, bir vatandaşın aç kalan tilkiyle diyaloğu yürekleri ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üst bölgesinde bulunan bağ evinin bahçesinde oturan Hüseyin Coşkun, evlerinin önüne gelen tilkiyi fark etti.

O ANLARI KAYDETTİ

Tilkinin aç olduğunu ve yiyecek için geldiğini fark eden Hüseyin Coşkun, ekmek ve tavuk kırıntısı verdi. Tilki kendisine verilen yiyecekleri yediği esnada Hüseyin Coşkun’un tilkiyle olan diyalogu dikkatlerden kaçmadı. Tilkiyle bir süre konuşan Hüseyin Coşkun, bu anları da kendisine ait telefon ile kayda aldı.

"KIZIM" DİYEREK SESLENDİ

Hüseyin Coşkun’un ‘Kızım’ diye seslendiği tilki karnını doyurduktan sonra bulunduğu yerden ayrılarak gözlerden kayboldu. Tilkinin belirli aralıklarla bağ evine geldiği ve burada karnını doyurduktan sonra yaşam alanına geri döndüğü öğrenildi.

(İHA)

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Adıyaman
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