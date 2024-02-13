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  4. Adıyaman'dan kahreden haber! Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

Adıyaman'dan kahreden haber! Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

13.02.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da görev yaptığı birliğinde beyin kanaması geçiren Uzman Çavuş Ahmet Tugay, şehit oldu.

Adıyaman'dan kahreden haber! Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü. Silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay’ın cenazesi, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlanacak.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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