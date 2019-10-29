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Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adıyaman?da Vali Aykut Pekmez?in Valilik Makamında tebrik kabulü ile başladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adıyaman?da Vali Aykut Pekmez?in Valilik Makamında tebrik kabulü ile başladı. Kutlamalar havanın yağışlı olması dolayısıyla Yeni Mahalledeki Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Kutlama törenine, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Ağır Ceza Başkanı Mehmet Deniz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın Cumhuriyetin 96'ncı yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.
Törende konuşan Vali Aykut Pekmez, Bugün burada nihai ve ebedi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 96?ncı yılını birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günün yıldönümünde, ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum dedi.
KAHTADA KUTLAMA KAPALI SPOR SALONUNA ALINDI
Kahta ilçesinde ki kutlama programı saat 10.00?da Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Kahta Atatürk stadına geçildi. Stadyumda yapılan kutlama programı sırasında yağmurun başlaması ile etkinlikler Cumhuriyet Kapalı Salonu'nda devam etti.
Gölbaşı ilçesinde ise Kapalı Spor Salonunda yapılan törene İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ise şunları söyledi
Bu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün önderliğinde esarete ,dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen Türk milletinin, bağımsızlığına kast eden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı?nın 29 Ekim 1923?te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden Cumhuriyet?imizin 96?ncı yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz.

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