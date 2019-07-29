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Adıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler sırasında Adıyaman - Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında durumundan şüphelenilen araç durdurularak arandı.

Adıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler sırasında Adıyaman - Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında durumundan şüphelenilen araç durdurularak arandı. Didik didik aranan araç içerisinde torbalara konulan 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. Kurbağaların otellere satılmak üzere yakalandığı öğrenildi. Araç içerisinde bulunan şahısların Özel Ürün Menşei Belgesi’nin bulunmaması üzerine kurbağalara el konuldu. Araçta bulunan A.Y., V.İ., H.İ. ve S.İ. isimli şahıslar hakkında 600 TL para cezası uygulandı. Kurbağalar ise doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Gerger ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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