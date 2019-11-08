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Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi.
Adıyaman merkezli operasyonda Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2’si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgulaları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgusu devam ederken polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arıyor.

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