Adıyaman'da köye 'kuduz' karantinası

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, ineğin telef olması ve sütünden içen 10 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Akdere köyü karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Akdere köyünde dün inek, telef olurken, sütünden içen, 9'u Suriye uyruklu 10 kişide mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. Bunun üzerine 10 kişi, hastaneye götürülürken, ineğin telef olduğu bilgisi de jandarmaya verildi. Jandarmanın haber vermesiyle köye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kuduz nedeniyle telef olmuş olabileceği değerlendirilen inekten numune alarak, incelemek üzere Adana'ya gönderdi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, daha sonra köyde bulunan diğer küçükbaşlar ile büyükbaşları aşıladı. Adana'dan gelecek rapor doğrultusunda hareket edecek ekipler, bu süreye kadar da karantinaya alınmasını kararlaştırdığı köye hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

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