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Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 54 FF 505 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Battal B. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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